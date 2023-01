Automobile finisce in un canale, morti sul colpo tre ragazzi di vent’anni Un’auto con quattro ragazzi di vent’anni a bordo è finita in un torrente in Provincia di Verona: in tre sono morti sul colpo, un quarto è stato stabilizzato dai soccorritori e trasferito in ospedale.

A cura di Tommaso Coluzzi

Tre ragazzi, intorno ai vent'anni, sono morti in un terribile incidente stradale a Veronella, comune che si trova in Provincia di Verona. Secondo quanto reso noto dal Suem, il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica, intorno alle 17:30 è avvenuto l'incidente: per cause ancora da accertare, la vettura si è rovesciata ed è finita nel torrente Alpone, lungo la scarpata. L'automobile stava viaggiando sulla strada provinciale 7B, alla periferia del Comune di Veronella. L'intervento tempestivo di tre mezzi tra ambulanze e auto mediche non è servito a salvare la vita a tre dei quattro giovani – a quanto si apprende – che viaggiavano nella vettura. Per tre di loro non c'è stato niente da fare. Il quarto, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Bonifacio dopo essere stato stabilizzato.

I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre arrivate da Caldiero, sempre in Provincia di Verona, insieme all'autogru del comando provinciale. L'argine in quel punto del torrente è molto ripido e recuperare l'automobile è stato molto complesso. Una volta intervenuti, gli agenti hanno potuto soccorrere i giovani presenti in auto.

Secondo quanto si apprende si tratterebbe di quattro ragazzi, tutti di origine indiana e residenti nella zona. Le tre vittime, estratte a fatica dai vigili del fuoco dall'automobile, sono due ragazzi e una ragazza, tutti di età compresa tra i venti e i ventun'anni. Il quarto è sopravvissuto al terribile incidente, è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine la vettura sarebbe sbandata e uscita di strada nei pressi di una curva, e finita dentro una scarpata, una decina di metri più in basso rispetto a piano stradale. Per le tre vittime non c'è stato nulla da fare, se non dichiarare la morte.