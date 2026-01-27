Auto urta un tir in A1 e si ribalta, morto un ragazzo: Mario aveva da poco compiuto 22 anni

Mario Zhu, 22enne originario di Noventa Vicentina, è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, all’altezza di Sasso Marconi. La sua auto ha urtato la motrice di un tir, si è ribaltata ed è stata colpita da un’altra macchina.

L’auto del 22enne che ha perso la vita nello schianto (Vigili del Fuoco).

Tragico incidente all'alba di oggi, martedì 27 gennaio, sull'autostrada A1, all'altezza di Sasso Marconi (Bologna), dove è morto un ragazzo di 22 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.30, in corsia Nord.

La vittima, secondo quanto riportano i quotidiani locali, si chiamava Mario Zhu, originario di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. A quanto si apprende, il ragazzo aveva da poco festeggiato il suo compleanno.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, sembra che l'auto guidata dal giovane abbia urtato la motrice di un trasporto eccezionale, si è ribaltata e successivamente è stata colpita da un'altra macchina che stava sopraggiungendo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con due ambulanze e un'automedica, e i Vigili del fuoco. Il corpo del 22enne è stato estratto dal veicolo trasformatosi nell'impatto in un ammasso di lamiere, come si vede nelle foto che ritraggo la vettura diffuse dai Vigili.

Per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nello schianto è rimasto ferito anche un uomo di 59 anni. Soccorso in condizioni di media gravita, è stato prontamente trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna.

Le indagini volte a ricostruire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro sono stati affidati alla Polizia Stradale che ha svolto gli accertamenti di rito sul posto. Il sinistro ha causato problemi alla viabilità nel tratto interessato.

Alcune ore dopo, alle 14.45 circa, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Sasso Marconi Nord, sono stati registrati 5 chilometri di coda a causa di un altro incidente, avvenuto all'altezza del chilometro 208, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, uno dei quali ha disperso il carico costituito da lastre di marmo.