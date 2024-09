Auto sulla folla al Salone di Torino, il racconto dei feriti: “Pilota ha accelerato, poteva ammazzarci tutti”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Durante la parata delle auto del Salone dell'Auto di Torino, una delle macchine sembra prendere velocità all'improvviso, lanciandosi contro la transenna del circuito di piazza San Carlo. Fortunatamente, la velocità non era sufficientemente elevata per uccidere qualcuno, ma 12 persone sono rimaste ferite (non 15 come inizialmente riportato). Tra queste vi sono anche tre bambini. Nessuno è fortunatamente in pericolo di vita, anche se un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale Mauriziano.

L'uomo ha riportato una ferita a un testicolo ed è stato sottoposto a un'operazione chirurgica con l'applicazione di punti di sutura. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma sembra che la conducente abbia premuto leggermente il piede sull'acceleratore e contestualmente perso il controllo della vettura, finendo sulle transenne che dividevano la folla dalla pista.

Poteva finire molto peggio nel cosiddetto "salotto della città" dove si stava tenendo la manifestazione. Alcuni però esprimono ancora amarezza per quanto accaduto. Asia Triffiletti, giovane spettatrice dello show, ha raccontato al quotidiano La Stampa la paura provata in quegli attimi. Mentre abbraccia il padre in pronto Soccorso, la giovane spiega: "Sono molto spaventata, ricordo che stavo filmando le macchine fino a che sono stata travolta. Mio padre mi ha rialzato".

"È stato un attimo – conferma il papà della giovane -. Ho visto mia figlia a terra in mezzo ad altre persone, l'ho afferrata subito per cercare di portarla fuori dalla calca. Sono stati momenti orribili perché c'erano bambini che urlavano e non sapevamo se ci fossero feriti gravi. Dopo l'incidente quell'auto nemmeno si è fermata e tre ore dopo l'evento non abbiamo ancora visto nessuno dell'organizzazione che ci chiedesse come stiamo. Mi chiedo perché la pilota abbia accelerato in quel modo, poteva ammazzarci tutti".

Stanno fortunatamente bene anche i tre bimbi rimasti feriti nell'incidente. Si chiamano Nicolas, Davide e Cristian e hanno rispettivamente 10 e 7 anni. I primi due fratellini, Nicolas e Cristian, erano dietro le transenne con il papà Gennaro. Al momento dell'impatto sono finiti a faccia in giù sull'asfalto, sotto le transenne. Cristian ha subito un colpo allo zigomo e uno alla caviglia destra, mentre il fratello ha riportato soli una botta. "Avrei preferito farmi male io" racconta il padre ancora scosso.

Contuso anche il piccolo Davide, 10 anni. Il bimbo, esattamente come Nicolas e Cristian, è finito sotto una transenna. Il piccolo ha riportato una botta alla coscia destra e dovrà osservare 7 giorni di riposo.