Auto sulla folla al Salone di Torino, quindici feriti a piazza San Carlo Una vettura da rally, una Lancia Delta, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finita sulla folla che stava dietro le transenne di piazza San Carlo. Quindici persone ferite, cinque delle quali sono state condotte in ospedale.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata questa mattina a Torino, durante il Salone dell'Auto. Una vettura da rally, una Lancia Delta, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finita sulla folla che stava dietro le transenne di piazza San Carlo, all'altezza di via San Teresa, nel centro del capoluogo piemontese.

Il fatto è avvenuto alle 12.50. Sul luogo sono subito intervenute due ambulanze del 118. Quindici le persone ferite, a quanto si apprende tutte in modo non grave. Cinque sono però state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre le altre sono state assistite sul posto dai sanitari del 118, intervenuti immediatamente.

Tra gli spettatori ricoverati quattro sono in codice verde e una in codice giallo, all'ospedale Mauriziano. Una donna ha riportato la frattura di una gamba, mentre un uomo è stato colpito all'inguine.

La polizia locale sta accertando i fatti e ha avviato gli accertamenti del caso con il conducente del veicolo e i responsabili dell'organizzazione dell'evento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO