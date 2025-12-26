Auto fuori strada dopo il cenone della Vigilia: Giuseppe muore a 18 anni, feriti due coetanei

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. La vittima si chiamava Giuseppe Di Stasi.

Un ragazzo di diciotto anni morto e due coetanei feriti: è drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Puglia. La notte di Natale, al ritorno dal cenone della Vigilia, i tre giovani hanno avuto un incidente a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

Erano circa le cinque del mattino quando i tre ragazzi, originari di San Ferdinando di Puglia, stavano rientrando da Orta Nova (Foggia): per cause ancora da chiarire, la loro auto sarebbe uscita fuori strada. A perdere la vita Giuseppe di Stasi: inutile per lui le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Gli altri due giovani a bordo dell'auto, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati in ospedale al policlinico di Foggia: hanno rispettivamente riportato un trauma facciale e politraumi toraco-addominali.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. "Siamo addolorati per quanto accaduto: la nostra comunità vive un Natale di sofferenza", ha commentato il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima della strada. "In occasione del prossimo consiglio comunale – ha detto ancora – rispetteremo un minuto di silenzio per commemorare il nostro concittadino che ci ha lasciato in modo così improvviso".

Anche sui social tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia della giovane vittima e inviti alla prudenza e alla manutenzione delle strada: “Alla guida serve sempre responsabilità, prudenza, rispetto delle regole – si legge in un post – . Ma serve anche attenzione collettiva: strade sicure, segnaletica adeguata, manutenzione costante non sono dettagli, sono condizioni essenziali per salvare vite”.