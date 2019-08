Almeno quattro mezzi coinvolti nello schianto e diverse persone ferite oltre a lunghe code di veicoli in direzione della Francia, sono le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto, lungo la A10 , la cosiddetta autostrada dei Fiori che collega Genova a Ventimiglia e al confine di Stato con la Francia. Lo schianto si è verificato intorno alle ore 10 nel tratto tra Arma di Taggia e Sanremo, lungo la carreggiata in direzione del confine, tratta gestita dalla società Autostrada dei Fiori S.p.A. Secondo le prime informazioni, pare che a causare lo schianto sia stata una vettura che ha imboccato la carreggiata in senso opposto di marcia coinvolgendo poi altre auto di passaggio all'altezza della galleria San Bartolomeo. Dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti, sul posto in poco tempo sono accorsi gli agenti delle volanti della Polizia Stradale , i sanitari del 118 con diverse ambulanze e i vigili del fuoco, oltre al personale dell'Autostrada dei Fiori.

Un primo bilancio dell'accaduto parla di almeno cinque persone ferite e curate dal personale medico e trasportate in “codice giallo” e “verde” ai Pronto Soccorso degli ospedale di Sanremo e Imperia. Tra loro però fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, per evitare la vettura contromano, al cui volante pare ci fosse un anziano automobilista italiano, gli altri mezzi coinvolti nello schianto hanno dovuto frenare o rallentare causando un tamponamento a catena. Oltre alla vettura contromano, coinvolta un'altra auto, un mezzo pesante e un furgone. Per consentire i soccorsi medici, i rilievi della polizia e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto è stato chiuso per diverso tempo e poi riaperto su un sola corsia tanto che si sono registrate code di oltre 3 chilometri in direzione Francia