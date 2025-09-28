Auto con 5 ragazzi a bordo si incendia: gli amici che li seguivano li estraggono dalle lamiere e li salvano

L’incidente sabato sera a Fontanafredda (Pordenone): tre i feriti, una ragazza in gravi condizioni e altri due giovani. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto la loro auto era completamente avvolta dalle fiamme.

Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, un’auto coinvolta in un incidente stradale era già completamente avvolta dalle fiamme. Ma fortunatamente le persone a bordo della vettura – cinque giovani – erano riusciti a liberarsi dalle lamiere del veicolo e mettersi in salvo. Si erano liberati grazie all’intervento dei loro amici che viaggiavano dietro di loro in un’altra auto.

Il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 27 settembre, in via Valstort a Fontanafredda (Pordenone), è di una ragazza ferita in maniera grave e di altri due giovani in ospedale. Ma poteva probabilmente essere ben più drammatico senza l’intervento tempestivo degli amici che viaggiavano sulla seconda auto.

Secondo una prima ricostruzione, nella serata dei ieri l'auto sulla quale viaggiavano i cinque giovani è uscita di strada per motivi ancora da accertare e ha preso fuoco. Ma fortunatamente per loro, alcuni amici che viaggiavano a poca distanza su un’altra auto sono immediatamente intervenuti e hanno estratto gli occupanti dalle lamiere contorte dell’auto.

Solo pochi minuti dopo, quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, l'auto era completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che, mentre i pompieri spegnevano le fiamme, hanno soccorso i tre feriti. Due ragazzi sono stati portati in ospedale in ambulanza – le loro condizioni non sarebbero gravi – mentre la coetanea che ha riportato ferite più serie è stata trasportata a Udine con l’elicottero.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Sacile: secondo quanto ricostruito finora, non ci sarebbero altre auto coinvolte. Le cause dell’incidente intanto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.