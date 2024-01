Austria, auto contro bus, muoiono madre e figlio: la macchina su cui viaggiavano aveva targa italiana Una mamma e il figlio di 10 anni sono morti oggi pomeriggio ad Assling, nel Tirolo Orientale. Sulla dinamica esatta sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. L’auto su cui viaggiavano aveva targa italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi in Tirolo orientale (Austria), dove una mamma e il proprio figlio di 10 anni sono morti. È accaduto ad Assling. Sulla dinamica esatta sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine.

Stando a una prima ricostruzione, la donna era in macchina insieme ai suoi tre figli di 7, 10 e 13 anni quando, in prossimità di una curva, ha invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi contro un autobus che viaggiava fortunatamente vuoto.

L'impatto è stato estremamente violento. Sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. A perdere la vita è stata la madre e il figlio di 10 anni che si trovavano a bordo vettura che, secondo le informazioni diffuse, aveva targa italiana. Gli altri due figli sono stati trasportati in ospedale in condizioni definite critiche.

Il conducente del mezzo pesante, invece, è rimasto illeso. L'identità delle vittime non è stata ancora rivelata. La strada della Drautal, dove è avvenuto lo scontro, è stata completamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Sono in serata la viabilità è tornata alla normalità.