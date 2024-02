Aurora esce per andare a scuola e sparisce, appello per la 15enne scomparsa: “Aiutateci a trovarla” La 15enne è sparita da Casalgrasso, in provincia di Cuneo, dopo essere uscita di casa martedì scorso per andare a scuola. Le ricerche si sono concentrate prima in zona e poi sono state estese anche al Torinese. L’appello dei familiari: “Chiunque abbia notizie ci avverti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Vi prego, per favore, a chiunque può aiutarci, se vedete questa bellissima ragazza contattateci, aiutateci" è il disperato appello lanciato dalla madre di Aurora, una 15enne di Casalgrasso, in provincia di Cuneo, uscita di casa martedì scorso per andare a scuola ma sparita nel nulla senza lasciare alcuna comunicazione. L'allarme per la scomparsa della 15enne è partito solo nella serata di martedì quando genitori, tornando dal lavoro, si sono accorti che non era rincasata e non rispondeva al telefono perché lo aveva lasciato in casa.

L'adolescente era uscita di casa poco prima delle 9.30 per andare a scuola e aveva portato con sé lo zaino ma in classe non è mai arrivata. La ragazza sarebbe dovuta entrare alle 11 al liceo scientifico di Carignano, dove frequenta il secondo anno, ma a scuola non l'hanno vista. Quando i genitori sono rincasati, nel tardo pomeriggio, hanno cercato di avere sue notizie attraverso amici e così hanno scoperto che non si era presentata a scuola. Immediata la denuncia di scomparsa e le ricerche, che si sono concentrate prima in zona e poi sono state estese anche al Torinese.

Per le sue ricerche si sono i mossi Carabinieri con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile ed è stato attivato anche il piano provinciale di ricerca. Gli inquirenti stanno scandagliando anche i video delle telecamere di sorveglianza per capire quale direzione abbia preso, come ha confermato il Sindaco.

I genitori hanno lanciato diversi appelli pubblici rivolgendosi anche alla trasmissione "Chi L'ha visto?", spiegando che la 15enne non ha portato documenti personali e nemmeno il tesserino dell’autobus. Al momento si ipotizza un allontanamento volontario e per questo la madre ha lanciato un appello diretto anche alla 15enne perché si faccia sentire in qualche modo.

"Aurora dacci un cenno che veniamo a prenderti ovunque tu sia. Ti vogliano tutti bene e ti aspettiamo" è il messaggio con la voce rotta dall'emozione che la madre ha lanciato durante "Chi L'ha visto?". Aurora è alta un metro e 65, ha occhi castani e capelli biondi e ha una cicatrice sul sopracciglio destro. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera con cappuccio, un giubbotto corto nero, jeans strappati e scarpe bianche marca Nike. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine.