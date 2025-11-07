Attualità
video suggerito
video suggerito

Attraversa la strada con un amico e viene investito da un 18enne alla guida: 16enne in coma

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un 18enne alla guida mentre attraversava la strada ad Andria. L’adolescente è in coma, mentre il 18enne, che si è fermato a prestare soccorso, è indagato per lesioni. La sua auto è stata sottoposta a sequestro per accertamenti.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato nell'ospedale di Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava a piedi via Gramsci. Il giovane è attualmente in coma. L'incidente risale alla notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Alla guida della macchina vi era un diciottenne che si è subito fermato a prestare soccorso.

Il giovane è risultato negativo all'alcoltest ed è indagato per lesioni. La sua auto è stata sottoposta a sequestro mentre sul sinistro stradale indagano i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze di persone che hanno assistito al sinistro e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto.

Nel frattempo, il ragazzo resta nelle mani dei medici dell'ospedale Bonomo di Andria, che lo tengono costantemente monitorato. Al momento il 16enne è in coma ma non si sa altro delle sue condizioni di salute. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 21 e l'adolescente era in compagnia di un amico quando ha tentato di attraversare la strada. L'amico è riuscito ad evitare l'auto, mentre il 16enne è stato colpito in pieno, battendo violentemente la testa.

Leggi anche
Finisce con la moto contro il guardrail, ma si salva. Poi viene investito dalle auto: morto 48enne

Il personale medico del 118 lo ha soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Bonomo, dove è stato ricoverato in rianimazione. L’amico che era con lui, invece, è rimasto illeso, ed è stato sentito dalle forze dell'ordine che stanno cercando di ripercorrere le tappe dell'incidente stradale.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
In Sudan la guerra dimenticata: "Strage di bambini e civili nel silenzio del mondo"
La testimonianza della pediatra dal Sudan: “A El Fasher bambini costretti a mangiare cibo per animali”
In Sudan milioni di civili alla fame nel silenzio del mondo: “Se accendi una sigaretta vieni ucciso”
Uccisioni di massa, traffico di armi e miniere d'oro: come è scoppiata la guerra civile in Sudan
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views