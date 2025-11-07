Attraversa la strada con un amico e viene investito da un 18enne alla guida: 16enne in coma

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un 18enne alla guida mentre attraversava la strada ad Andria. L’adolescente è in coma, mentre il 18enne, che si è fermato a prestare soccorso, è indagato per lesioni. La sua auto è stata sottoposta a sequestro per accertamenti.

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato nell'ospedale di Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava a piedi via Gramsci. Il giovane è attualmente in coma. L'incidente risale alla notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Alla guida della macchina vi era un diciottenne che si è subito fermato a prestare soccorso.

Il giovane è risultato negativo all'alcoltest ed è indagato per lesioni. La sua auto è stata sottoposta a sequestro mentre sul sinistro stradale indagano i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze di persone che hanno assistito al sinistro e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto.

Nel frattempo, il ragazzo resta nelle mani dei medici dell'ospedale Bonomo di Andria, che lo tengono costantemente monitorato. Al momento il 16enne è in coma ma non si sa altro delle sue condizioni di salute. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 21 e l'adolescente era in compagnia di un amico quando ha tentato di attraversare la strada. L'amico è riuscito ad evitare l'auto, mentre il 16enne è stato colpito in pieno, battendo violentemente la testa.

Il personale medico del 118 lo ha soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Bonomo, dove è stato ricoverato in rianimazione. L’amico che era con lui, invece, è rimasto illeso, ed è stato sentito dalle forze dell'ordine che stanno cercando di ripercorrere le tappe dell'incidente stradale.