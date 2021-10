Asti, bimbo muore a 13 anni schiacciato nel divano letto Tragedia ad Asti: oggi pomeriggio un ragazzino di 13 anni, di origine senegalese ma residente nella città piemontese, è rimasto ucciso, probabilmente nel sonno, mentre si trovava disteso su un divano letto, probabilmente difettoso. A dare l’allarme il cugino della giovane vittima. Inutili i soccorsi.

A cura di Annalisa Cangemi

Immagine di repertorio

Tragedia ad Asti. Un ragazzino di 13 anni è stato trovato senza vita nell'appartamento dove viveva. Il bambino, di origine senegalese, ma residente nella città piemontese, è morto questo pomeriggio alle 15.30.

Il cadavere è stato trovato da un cugino, che era andato a casa sua per portargli la spesa in via Zangrandi 21. È stato proprio il parente a dare l'allarme. Il 13enne è presumibilmente morto soffocato in un divano, che si è chiuso inavvertitamente. Secondo una prima ricostruzione il divano letto si sarebbe piegato su se stesso a causa di una molla difettosa, uccidendo il 13enne, che forse si era addormentato, e che poi è rimasto incastrato all'interno.

Il corpo è stato restituito alla famiglia dal procuratore, al termine degli esami del medico legale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri ma per il ragazzino non c'è stato più nulla da fare. Molti gli aspetti da chiarire, a cominciare dal perché il minore fosse solo in casa. Stando a quando risulta dalle prime indagini dei militari il ragazzino, che aveva compiuto 13 anni ad aprile, era stato affidato alle cure del cugino mentre il padre era in Senegal.