Assalto a portavalori sull'Aurelia in Toscana: mezzi in fiamme, spari ed esplosioni La rapina da film nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 28 marzo sulla SS1 Aurelia all'altezza di San Vincenzo. I rapinatori sono entrati in azione bloccando la strada con due camion, poi dati alle fiamme, e facendo saltare un portavalori con cariche esplosive. Due i furgoni portavalori che sarebbero stati assaltati. Portati via i soldi delle pensioni che sarebbero stati consegnati gli uffici postali. L'equipaggio illeso.

A cura di Antonio Palma

Scene da film per una assalto armato a portavalori oggi pomeriggio sulla SS1 Aurelia in Toscana. Sul posto, all'altezza di San Vincenzo, in provincia di Livorno, si sono sentiti spari ed esplosioni prima che un enorme incendio coinvolgesse diversi mezzi probabilmente usati per bloccare i furgoni obbiettivo della rapina e coprirsi la fuga.

Sono due i furgoni portavalori che sarebbero stati assaltati, entrambi i furgoni sarebbero dell'azienda Battistolli, l'equipaggio è riuscito a uscire indenne e non ci sono feriti. La rapina è avvenuta in pochi minuti nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 28 marzo, intorno alle 19, quando i rapinatori sono entrati in azione bloccando la strada in direzione sud, dopo la galleria San Carlo, con due camion poi dati alle fiamme. Nel mirino pare ci fossero due furgoni portavalori, aperti poi con cariche esplosive.

Come si vede in un video, i malviventi infine si sarebbero dati alla fuga con diverse auto che li attendevano in zona. Al momento non sono chiare la dinamica esatta e le conseguenze dell’assalto. Da primissime informazioni, gli autori del colpo sarebbero intervenuti con due automezzi riuscendo a fermare il convoglio e prendendo d'assalto uno dei due furgoni e minacciando i vigilantes con armi lunghe. I malviventi avrebbero portato via i soldi delle pensioni che sarebbero stati consegnati gli uffici postali.

Terribili le immagini dal luogo dell'agguato al portavalori con fiamme e un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri come si vede in alcune foto postate sui social dal governatore della Toscana Eugenio Giani. Sul posto sono confluite forze dell'ordine, soccorsi medici e vigili del fuoco. Il tratto della strada statale è stato completamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia con traffico in tilt prima che la circolazione fosse lentamente riaperta.

"Assalto a portavalori a mano armata avvenuto sulla SS1 a San Vincenzo. Entrambe le carreggiate coinvolte e chiuse al momento, sul posto intervento in corso del sistema regionale di emergenza sanitaria, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco" fa sapere il Presidente della Regione Toscana. "A causa di un drammatico assalto avvenuto pochi minuti fa ad un portavalori sulla SS1 Aurelia in direzione sud all’altezza di San Vincenzo, dopo la galleria di San Carlo, entrambe le carreggiate coinvolte al momento sono chiuse. Sul posto stanno intervenendo forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari" ha fatto sapere invece il Comune di San Vincenzo-

In zona massiccia presenza di uomini della questura di Piombino, di carabinieri e della polizia stradale di Grosseto che stanno allestendo posti di blocco su tutto il territorio per intercettare i rapinatori.