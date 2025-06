Asportato a Lecce un tumore al seno di 7 kg e 37 cm: caso rarissimo, paziente ora dimessa

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Una donna si è presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo aver notato la comparsa improvvisa di una massa sospetta al seno. I medici, insospettiti dalle dimensioni della tumefazione, hanno immediatamente avviato gli accertamenti e, di fronte alla gravità del quadro clinico, hanno deciso per un intervento urgente. I chirurghi senologi dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale sono così intervenuti per rimuovere un tumore mammario eccezionalmente grande: oltre 7 chilogrammi di peso e un’estensione di ben 37 centimetri.

L’operazione, di altissima complessità, è durata diverse ore ed è stata portata a termine con successo. La paziente, ora dimessa, proseguirà il suo iter terapeutico all’interno della Breast Unit dell’ospedale, centro d’eccellenza per la cura delle patologie senologiche. Secondo i medici, si tratta di un caso estremamente raro: nella letteratura internazionale, si contano solo poche decine di tumori al seno con dimensioni superiori ai 35 centimetri e peso oltre i 3 chili.

A eseguire l’intervento è stata l’équipe multidisciplinare guidata dai chirurghi senologi dottor Salvatore Tondo e dottor Arturo Baglivo, con il supporto della dottoressa Valentina Loconte e del dottor Salvatore Santobuono, specialisti in chirurgia plastica.

In una nota ufficiale, la Asl di Lecce sottolinea il ruolo centrale della Breast Unit come polo avanzato per la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dei tumori mammari. Il percorso di cura si basa su un approccio integrato che coinvolge diverse specialità – chirurgia, oncologia, radioterapia, medicina nucleare, radiologia senologica, anatomia patologica, fisiatria e supporto psicologico – per garantire alle pazienti le migliori opportunità terapeutiche, attraverso l’impiego delle tecnologie più avanzate.