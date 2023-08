Arriva l’anticiclone Nerone, quali saranno i giorni più caldi della settimana L’anticiclone africano porta una nuova ondata di caldo sull’Italia, con picchi di temperature fino a 40 gradi nel weekend. Il gran caldo continuerà almeno per altri 7/8 giorni, tutte le previsioni meteo.

A cura di Biagio Chiariello

L'anticiclone africano Nerone è arrivato sull'Italia portando la terza ondata di calore di questa estate. Non si toccheranno le punte estreme di luglio, ma sicuramente il caldo insisterà per 7-8 giorni, quindi per quasi tutta la prossima settimana.

Le temperature aumenteranno ovunque, con un importante rialzo a partire da domani, venerdì 18 agosto, raggiungendo il picco durante il weekend: la colonnina di mercurio tornerà infatti a toccare anche i 40 gradi, fissandosi sui ai 35/36 su gran parte della Penisola.

Un altro valore che potrebbe sorprendere tutti è il dato dello Zero Termico. Secondo gli esperti de Ilmeteo.it è previsto a 5.200 metri tra domenica e lunedì, specie sulle Alpi occidentali: un dato sicuramente sorprendente, raggiunto solo in due occasioni negli ultimi 30 anni, il 20 luglio 1995 prima e il 25 luglio 2022 poi.

Le previsioni meteo del weekend: caldo e possibili punte fino a 40 gradi

L'alta pressione si rafforzerà da domani, ma gli effetti della nuova ondata di caldo si sentiranno sabato 19 e soprattutto domenica 20 agosto (oltre che nei primi giorni della prossima settimana), quando si toccheranno i 38-40 gradi in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia, sulle valli dell'Alto Adige e su diverse zone della Sardegna.

Ci attendono diversi giorni con temperature fino a 40°C soprattutto a Nord: dove domani, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, saranno cinque le città da bollino rosso (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia).

L'escalation termica si protrarrà comunque anche nei primi giorni della settimana prossima. Secondo gli esperti, sono previsti 38-39 gradi a Ferrara, Firenze, Pavia, Siracusa e Taranto. Nelle zone interne della Sardegna si potrebbero raggiungere anche i 40 gradi all'ombra.

Domenica sarà il giorno più caldo

Domenica 20 agosto potrebbe registrarsi caldo record in molte aree, con punte di 39-40 gradi al centro-nord. Sarà probabilmente la giornata più calda tra quelle che ci attendono.

E oltre alla calura diurna, verso sera arriverà anche l'afa e i tassi di umidità saliranno a dismisura, aggravando il disagio fisico, soprattutto per le persone più deboli, come anziani e bambini.

Quanto durerà la nuova ondata di calore

Come detto non sarà un caldo estremo come quello di metà luglio, ma il clima diverrà via via sempre più afoso.

L’ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la prossima settimana, almeno fino al 25 agosto, e potrebbe proseguire addirittura verso la fine del mese.