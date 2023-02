Arresto Messina Denaro, il comandante dei carabinieri: “Risultato straordinario”. L’Fbi si congratula Si è tenuta oggi a Roma l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali dei Carabinieri. Presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il comandante generale Luzi: “Così alimentiamo il bene più prezioso della Nazione: la fiducia nelle Istituzioni”.

A cura di Ida Artiaco

"L'Arma non è solo lo scudo protettivo della Nazione ma è anche il collante sociale tra cittadini e istituzioni". Sono queste le parole usate dal comandante generale, Teo Luzi, all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ufficiali dei Carabinieri a Roma che si è tenuta oggi, lunedì 13 febbraio.

"Non cessate di portare ogni giorno il vostro contributo di professionalità, altruismo e generosità, alla costruzione della casa comune", ha detto ancora Luzi agli allievi, parlando anche di "militarità, competenza, coraggio e umiltà" come "punti cardinali di una ‘bussola etica‘ che ci rende affidabili agli occhi dei cittadini, alimentando il bene più prezioso della Nazione: la fiducia nelle Istituzioni".

A proposito del recente arresto del boss Matteo Messina Denaro, il Comandante dell'Arma ha parlato di "spirito di convinta sinergia che ha consentito il conseguimento di uno straordinario risultato".

Per Luzi "mettere a frutto le competenze tecnico-professionali acquisite non è tutto. Vi sono situazioni in cui anche le migliori analisi non restituiscono certezze. Questo è il momento del coraggio per dominare con forza d'animo le situazioni più difficili e imprevedibili. Ci ispiriamo anzitutto all'esempio di coloro che, in circostanze eccezionali, hanno assunto su di sé i rischi ultimi della comunità".

All'evento ha partecipato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che pure è intervenuto sul recente arresto del boss di Cosa Nostra dopo 30 anni di latitanza. "La giornata della cattura di Matteo Messina Denaro è stata storica ed emozionante – ha detto -. È stato una grande successo dello Stato, che ha suscitato anche l'ammirazione a livello internazionale. Le difficoltà, gli sforzi e i sacrifici personali non solo dei militari ma anche delle loro famiglie sono talmente evidenti, che non riconoscerli significa mancare di onestà intellettuale, espressione di una certa voglia che c'è in questo Paese di sporcare anche le cose più nobili e pulite".

A proposito di ammirazione internazionale, i carabinieri del Ros hanno ricevuto una una delegazione dell’FBI che ha espresso loro le congratulazioni, anche per conto del vertice del Servizio federale, per l’importante risultato raggiunto contro cosa nostra siciliana con la cattura di Matteo Messina Denaro. L’occasione è stata favorevole anche per un confronto sulle principali iniziative di cooperazione nel settore addestrativo, sulle procedure e sulle prassi tecnico-operative e nel supporto tecnico alle indagini, tra cui quello informatico e telematico.