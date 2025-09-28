Arrestato per maltrattamenti, esce e lo stesso giorno incendia casa della ex: 6 intossicati e palazzo evacuato

È accaduto a Torino dove l’uomo ha dato fuoco all’appartamento lo stesso giorno in cui è stato scarcerato. Il gesto poteva trasformarsi in tragedia perché le fiamme in poco tempo hanno avvolto tutta la casa, distruggendola, e sprigionando inoltre un intenso fumo nero che ha interessato tutto lo stabile, intossicando diverse persone.

Denunciato e quindi arrestato per maltrattamenti in casa, un 25enne torinese si è presentato nello stesso appartamento meno di 24 ore dopo la scarcerazione e ha appiccato un vasto incendio all’immobile che ha causato ingenti danni, persone intossicate e l’evacuazione totale della palazzina interessata. È la storia di quanto accaduto nei giorni scorsi in un appartamento di corso Agnelli a Torino e che ha portato al nuovo arresto per l’uomo.

I fatti in uno stabile di edilizia popolare di tre piani in zona Mirafiori Nord. Qui l'uomo abitava insieme alla fidanzata e ad altre tre persone fino a martedì scorso quando qualcuno dei coinquilini lo ha denunciato per maltrattamenti alla fidanzata, facendo scattare un’indagine e il successivo arresto a suo carico. Una detenzione durata poco visto che giovedì mattina è uscito. Durante i due giorni in cella, però, l’uomo probabilmente ha meditato la sua vendetta. La sera dello stesso giorno in cui è stato scarcerato, infatti, si è diretto verso la stessa abitazione assicurandosi però di portare con sé una tanica di benzina.

Dopo urla e insulti, ha sfondato la porta dell’appartamento e ha gettato il liquido infiammabile sul pavimento dando fuoco a tutto. Un gesto che poteva trasformarsi in tragedia perché le fiamme in poco tempo hanno avvolto tutta la casa, distruggendola, e gli spazi comuni, sprigionando inoltre un intenso fumo nero che ha interessato tutto lo stabile, intossicando diverse persone.

Mentre gli occupanti della casa fuggivano, sul posto giovedì sera sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco che, oltre a spegnere l’incendio, hanno dovuto aiutare a evacuare tutti i residenti del palazzo, poi dichiarato inagibile per diverse ore in attesa dei sopralluoghi. A causa del fumo, sei persone sono rimaste intossicate, tra cui una ragazzina di 14 anni, e hanno avuto bisogno di cure mediche, ma fortunatamente nessuna in maniera grave.

Il piromane è stato poi identificato in breve tempo grazie ad alcune testimonianze e quindi di nuovo arrestato con le accuse ancora più gravi di incendio e tentato omicidio.