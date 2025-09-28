Attualità
video suggerito
video suggerito

Arrestato per maltrattamenti, esce e lo stesso giorno incendia casa della ex: 6 intossicati e palazzo evacuato

È accaduto a Torino dove l’uomo ha dato fuoco all’appartamento lo stesso giorno in cui è stato scarcerato. Il gesto poteva trasformarsi in tragedia perché le fiamme in poco tempo hanno avvolto tutta la casa, distruggendola, e sprigionando inoltre un intenso fumo nero che ha interessato tutto lo stabile, intossicando diverse persone.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Denunciato e quindi arrestato per maltrattamenti in casa, un 25enne torinese si è presentato nello stesso appartamento meno di 24 ore dopo la scarcerazione e ha appiccato un vasto incendio all’immobile che ha causato ingenti danni, persone intossicate e l’evacuazione totale della palazzina interessata. È la storia di quanto accaduto nei giorni scorsi in un appartamento di corso Agnelli a Torino e che ha portato al nuovo arresto per l’uomo.

I fatti in uno stabile di edilizia popolare di tre piani in zona Mirafiori Nord. Qui l'uomo abitava insieme alla fidanzata e ad altre tre persone fino a martedì scorso quando qualcuno dei coinquilini lo ha denunciato per maltrattamenti alla fidanzata, facendo scattare un’indagine e il successivo arresto a suo carico. Una detenzione durata poco visto che giovedì mattina è uscito. Durante i due giorni in cella, però, l’uomo probabilmente ha meditato la sua vendetta. La sera dello stesso giorno in cui è stato scarcerato, infatti, si è diretto verso la stessa abitazione assicurandosi però di portare con sé una tanica di benzina.

Dopo urla e insulti, ha sfondato la porta dell’appartamento e ha gettato il liquido infiammabile sul pavimento dando fuoco a tutto. Un gesto che poteva trasformarsi in tragedia perché le fiamme in poco tempo hanno avvolto tutta la casa, distruggendola, e gli spazi comuni, sprigionando inoltre un intenso fumo nero che ha interessato tutto lo stabile, intossicando diverse persone.

Leggi anche
Tentò di uccidere madre e figlio col coltello per debito per droga da 20mila euro: arrestato 35enne a Torino

Mentre gli occupanti della casa fuggivano, sul posto giovedì sera sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco che, oltre a spegnere l’incendio, hanno dovuto aiutare a evacuare tutti i residenti del palazzo, poi dichiarato inagibile per diverse ore in attesa dei sopralluoghi. A causa del fumo, sei persone sono rimaste intossicate, tra cui una ragazzina di 14 anni, e hanno avuto bisogno di cure mediche, ma fortunatamente nessuna in maniera grave.

Il piromane è stato poi identificato in breve tempo grazie ad alcune testimonianze e quindi di nuovo arrestato con le accuse ancora più gravi di incendio e tentato omicidio.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
volley
mondiali
Dominio Italia, Bulgaria schiacciata con un netto 3-1: Azzurri campioni del mondo!
La selezione di De Giorgi vince il secondo titolo di fila con una prova di maturità: è il quinto titolo iridato
L'allenatore svela la telefonata di Lavia prima della finale Mondiale: "Io potevo anche stare zitto"
Giannelli dedica la vittoria iridata a Daniele Lavia: poi lo fa piangere in diretta con un gesto bellissimo
Anzani e quel pianto liberatorio in diretta tv: è campione del mondo dopo la malattia al cuore
Quanto guadagna la Nazionale dopo il trionfo ai Mondiali di pallavolo: quali sono le cifre e i premi individuali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views