Arrestati i nonni rapinatori di Collegno: assaltavano i passanti con le maschere di carnevale

A cura di Biagio Chiariello

Rapinavano i passanti con la pistola in pugno e la maschera di carnevale. A Collegno, comune alle porte di Torino, qualcuno li conosceva come i ‘nonni rapinatori‘.

I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno arrestato due pregiudicati, rispettivamente 75 e 65 anni, vicino al supermercato di via Certosa: avevano appena assalito due passanti a bordo di un auto per cercare di rubare loro la macchina e i portafogli.

I reati non sono comunque andati a buon fine per la resistenza delle vittime che, peraltro, sarebbero state percosse dai malviventi (il primo con il calcio della pistola, il secondo preso a pugni).

I due erano già noti alle forze dell'ordine e il più anziano dei due si sarebbe dovuto trovare a casa in quanto già sottoposto a misura restrittiva. Ora dovranno rispondere di tentata rapina continuata aggravata, lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma da fuoco. Per il settantacinquenne ai domiciliari è scattata anche la denuncia per evasione.

Uno dei due era armato di pistola rubata, una calibro 40 Smith&Wesson con il colpo in canna e cane armato e il caricatore di 15 colpi.

Dalla successiva perquisizione a carico dei due sospettati, i militari dell'anno hanno rinvenuto altre munizioni, passamontagna, mascherine ed una maschera in lattice, verosimilmente utilizzate per non farsi riconoscere.

Entrambi i ‘nonni' sono stati accompagnati al carcere Lorusso e Cutugno in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali coinvolgimenti degli interessati in altri reati.