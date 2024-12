video suggerito

Apre la casetta di Babbo Natale, i bimbi la distruggono: “Complimenti ai genitori, li aspettiamo per i danni” Neppure 24 ore per la casetta di Babbo Natale di Oderzo (Treviso), distrutta da alcuni bambini dopo neanche un giorno dalla sua inaugurazione. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi dei genitori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

2.113 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casetta di Babbo Natale di Oderzo, foto da Facebook

Alcuni bambini avrebbero messo a soqquadro la casetta di Babbo Natale che alcuni volontari dell'associazione Forò avevano montato in piazza Grande a Oderzo, in provincia di Treviso. Neppure 24 ore di vita per la struttura che avrebbe dovuto essere un punto di ritrovo per i minori a poche settimane dall'inizio delle feste natalizie, ma alcuni bambini avrebbero letteralmente distrutto l'istallazione.

La denuncia è arrivata online, più precisamente su un gruppo Facebook di cittadini di Oderzo. In questo gruppo, la presidente di Forò, Ilaria Caroli, ha segnalato il furto di alcuni palloncini di scorta e i danni arrecati alla casetta di Babbo Natale. "Noi volontari lavoriamo per rendere speciale questo periodo – ha scritto Caroli sul gruppo Facebook di cittadini -. Ora chi ha causato questi danni, dovrebbe venire a risarcirci e a sistemarli".

"Hanno strappato la carta da parati che aveva le stelline lunghe e argentate, rubato i sacchi di Babbo Natale e distrutto i rotoli di tulle" ha spiegato ancora Caroli, che ha sottolineato che i danni sarebbero stati arrecati alla struttura anche alla presenza di alcuni genitori.

"Ho visto un bimbo che dava i pacchetti al papà e un altro che li tirava per aria. Complimenti ai genitori che hanno permesso in una mattinata di distruggere il lavoro fatto. Li aspetto a mettere a posto e risarcire i danni" ha concluso la presidente dell'associazione.

Il villaggio di Babbo Natale era stato inaugurato sabato 30 novembre e gli stessi membri dell'associazione hanno testato le diverse attrazioni messe a disposizione dal Comune per verificarne il funzionamento. I volontari si sarebbero resi conto degli atti vandalici in corso durante il giro di ricognizione nell'attrazione. La struttura era stata fortemente voluta dal Comune e dall'associazione per l'intrattenimento dei più piccoli.