Anziani morti e intossicati in Rsa, nessun cibo contaminato: cosa è emerso dai primi campioni analizzati

Non sarebbe stato del cibo contaminato a uccidere tre anziani e a intossicarne altri 114 in diverse Rsa tra Firenze e il Mugello. È quanto emergerebbe dai primi risultati degli esami sui campioni prelevati dalle cucine delle strutture coinvolte. Le indagini della Procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, proseguiranno nel tentativo di chiarire l’accaduto.