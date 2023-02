Anticiclone di San Valentino, sole e caldo per 10 giorni (e rischio siccità): le previsioni meteo Cielo sereno e temperature massime in aumento su tutta l’Italia con l’arrivo dell’anticiclone di San Valentino. Le previsioni meteo a partire da lunedì 13 febbraio.

L'inverno si prende una pausa e lascia il posto a temperature ben al di sopra della media stagionale, a causa dell'anticiclone in arrivo su gran parte dell'Italia. Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare il tempo per i primi giorni della settimana, a partire da oggi, sarà all'insegna del cielo sereno e soleggiato con un'assenza di piogge che rischia di protrarsi anche per un lungo periodo portando a un nuovo periodo di siccità.

Previsioni meteo lunedì 13 febbraio

Nello specifico, per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 13 febbraio, il cielo sarà caratterizzato da tempo stabile ovunque con qualche nube più intensa sulle regioni meridionali, che potrebbe portare a piogge isolate su Calabria e Sicilia. Al Nord e al Centro il cielo sarà caratterizzato da sole e assenza di nubi, salvo qualche banco di nebbia specie sui settori orientali della Pianura Padana. Al Sud invece il cielo sarà nuvoloso soprattutto al mattino e sulle aree interne di Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria.

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per martedì 14 febbraio

Meteo San Valentino martedì 14 febbraio

Per quanto riguarda le previsioni meteo di domani, martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, il cielo sarà sereno ovunque su quasi tutte le regioni, e soprattuto al Nord. Al Centro ci sarà qualche innocuo addensamento sull'Abruzzo, mentre al Sud e sulle Isole, in particolare al mattino, sarà presente qualche nuvolosità irregolare su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale. Al pomeriggio possibili nevicate dai 1200-1300 metri in Appennino.

Temperature massime in aumento

L'alta pressione in arrivo nei prossimi giorni porterà sull'Italia non solo condizioni meteo stabili ma anche un aumento delle temperature. Al Centro-Nord le temperature minime rimarranno a tratti bassi e ancora vicino allo zero, mentre quelle massime raggiungeranno i 14-15 gradi, 18 gradi a Bolzano. Al Sud il cielo prevalentemente soleggiato sarà accompagnato da temperature in aumento nelle massime, con 16 gradi a Catania e 14 a Napoli.

Previsioni mensili fino al 6 marzo: prosegue il bel tempo

Se la prima metà di febbraio sarà caratterizzata da un regime marcatamente anticiclonico, che porterà a piogge al di sotto della media del periodo con associate temperature in generale al di sopra della media del periodo, l'ultima settimana di febbraio il tempo torna a essere in linea con il periodo. Il tutto a causa di un regime leggermente ciclonico, che riporterà temperature e precipitazioni nella media. Stessa situazione per la prima settimana di marzo, fino al 6, prima dell'arrivo di un nuovo anticiclone.