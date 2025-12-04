Andreea non va a scuola e scompare, appello per la 15enne a Catania: “Nessun episodio particolare”

Sono ore di ansia e preoccupazione a Catania per una ragazzina di 15 anni, Andreea Daiana Preda scomparsa nel nulla senza apparente motivo dopo aver saltato la scuola nella giornata di ieri. Dopo averla cercata inutilmente nei suoi luoghi abituali di ritrovo senza riuscire a contattarla in alcun modo, la famiglia ha deciso di sporgere denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, lanciando al contempo numerosi appelli per chiedere aiuto nelle ricerche.

"Aiutateci a trovarla", è l'appello con l'immagine della ragazza che in queste ore sta facendo il giro di chat e gruppi social nel capoluogo etneo. Secondo i familiari, la studentessa liceale è sparita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, dopo aver saltato la scuola in mattinata. La ragazza sarebbe uscita di casa tra le 11:30 e le 12 e l'ultima volta sarebbe stata viste in strada proprio in una zona non lontana dall'abitazione di famiglia. La quindicenne però non è più rientrata mettendo in allarme i parenti.

A preoccupare ancora di più il fatto che, secondo la madre, non vi erano stati segni premonitori né vi sarebbe nessun motivo apparente per l'allontanamento. "Ieri non è andata a scuola, ma non ci sono stati episodi particolari" ha spiegato la donna che non sa dare una spiegazione su cosa possa essere accaduto.

Al momento dell'allontanamento, la quindicenne era vestita con abbigliamento scuro e largo: una giacca nera, pantaloni grigio chiaro e scarpe bianche della Nike. Viene descritta come alta 1,50 metri, capelli lunghi e la frangia. Per lei si è mobilitata anche la comunità scolastica che ha rilanciato agli appelli dei parenti. Chiunque abbia notizie o comunque la incroci per strada può contattare Polizia o Carabinieri per segnalare l'avvistamento.