Ancora gravissime le condizioni del 17enne ferito con un colpo alla testa: si cercano l’arma e il cellulare

Ancora gravissime le condizioni dello studente di 17 anni ritrovato ferito nel pomeriggio di martedì 10 giugno con un colpo di pistola alla testa in un casolare di famiglia nelle campagne di Torremaggiore. In corso le ricerche dell’arma e del suo cellulare. Gli inquirenti propenderebbero per la pista del tentato omicidio.