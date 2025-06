video suggerito

Ragazzo di 17 anni trovato in fin di vita con colpo di pistola alla testa: mistero a Foggia, non c’è l’arma Il ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto in fin di vita e gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa non lontano da un casolare di proprietà della sua famiglia, nelle campagne di Torremaggiore. Inizialmente si era pensato a un gesto estremo ma sul posto non è stata trovata nessuna arma e si è fatta largo l’ipotesi aggressione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sconcerto e mistero nel Foggiano dove un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto in fin di vita e gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa non lontano dall'abitazione di famiglia a Torremaggiore. A dare l'allarme un amico del ragazzo che era andato a cercarlo lo ha ritrovato esanime a terra in un pozza di sangue nei pressi di un casolare di proprietà della sua famiglia, nelle campagne dell'hinterland di Foggia.

L'allarme è scattato ieri, martedì 10 giugno, quando sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. Le condizioni del ragazzo erano apparse subito gravissime ed era stato allertato anche l'elisoccorso che ha provveduto poi al suo trasporto immediato e in codice di massima urgenza presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Qui il ragazzo è stato stabilizzato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Inizialmente si era pensato a un gesto estremo e che il giovane avesse tentato di togliersi la vita ma con il passare delle ore ci si è ritrovati davanti a un vero e proprio mistero. Sul posto infatti gli inquirenti non hanno trovato nessuna arma ne altri oggetti che possono essere stati usati per ferire il giovane. Sul luogo dell'accaduto quindi sono state avviate le indagini anche con l'intervento degli uomini della Scientifica.

I Carabinieri in queste ore stanno ascoltando amici, parenti e persone vicine alla vittima, nel tentativo di fare luce sull’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Anche se per ora gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, il sospetto è che il ragazzo sia stato vittima di un'aggressione nei pressi del podere poi sfociata nel tentato omicidio. Il ragazzo potrebbe essere stato prima picchiato e successivamente ferito con un’arma da fuoco.

La notizia ha scosso profondamente Torremaggiore. “Confidiamo nel lavoro puntuale delle Forze dell’Ordine e della magistratura, certi che ogni sforzo sarà compiuto per fare piena luce su quanto accaduto e individuare al più presto i responsabili di un atto tanto vile quanto inaccettabile”, ha scritto sui social il sindaco, Emilio Di Pumpo, aggiungendo: “Chiediamo, al contempo, a tutti senso di responsabilità e rispetto, evitando la diffusione di ricostruzioni non verificate, nell’interesse della verità e della dignità delle persone coinvolte”.