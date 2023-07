Alpinisti dispersi sul Monte Bianco, ricerche sospese: ore di angoscia per Maurizio e Dino Diminuiscono le speranze di trovare in vita Maurizio Crosetti e Dino Ruotolo, i due alpinisti torinesi dispersi da lunedì sul Monte Bianco. La Procura di Aosta ha deciso di sospendere le ricerche, rese difficili nei giorni scorsi da neve e vento.

A cura di Ida Artiaco

Sono ormai ridotte al lumicino le speranze di trovare vivi Maurizio Crosetti e Dino Ruotolo, i due alpinisti torinesi dispersi da lunedì sul Monte Bianco. Oggi la Procura di Aosta ha sospeso le ricerche. È possibile che venga effettuata una nuova ricognizione lunedì mattina quando le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

I due alpinisti si erano ritrovati in difficoltà inattese per via delle condizioni del terreno sulla cresta del Brouillard. Avevano inviato una richiesta di aiuto ma il soccorso alpino valdostano non era riuscito a raggiungerli per il forte vento. Avevano poi deciso di fermarsi e bivaccare ma poi, verso sera, hanno cambiato idea, forse dopo aver notato un miglioramento delle condizioni meteo.

Hanno così comunicato al Soccorso alpino l’intenzione di mettersi in marcia per scendere a valle di loro ma a quel punto di loro si sono perse le tracce. Erano le 21 di lunedì scorso: "Stiamo bene, riprendiamo la via del ritorno", era stato il loro ultimo messaggio.

In questi giorni le ricerche sono state più volte interrotte a causa del maltempo e l’ultimo sorvolo sulla cima del Bianco è stato effettuato giovedì pomeriggio. Alle ricerche hanno collaborato anche il soccorso alpino e speleologico di Courmayeur e il soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

Le nevicate delle ultime ore e il vento potrebbero aver cancellato le tracce lasciate dai due alpinisti, hanno spiegato dal Soccorso alpino valdostano. Tuttavia, più passano le ore, più diminuiscono le speranze di trovare i due amici in vita.

Maurizio Crosetti, 48 anni, soprannominato Bill, abita a Brichreasio con la moglie Mara, con la quale aveva da poco festeggiato le nozze d’argento. Ruotolo, 63 anni, sposato con Cinzia, vive invece a Torino, nel quartiere Barca, dove ha anche la sua attività. Entrambi molto esperti, erano andati a fare un'escursione per cercare di raggiungere alcune vette a 4mila metri.