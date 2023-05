Alpinista precipita in un canalone durante la discesa e muore, dramma sul Gran Sasso Il dramma si è consumato intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 7 maggio, nei pressi della Direttissima del Gran Sasso, una delle vie più frequentate dagli alpinisti per la vetta Occidentale del Corno Grande.

Tragedia oggi sul Gran Sasso, uno scialpinista è morto dopo essere precipito in un canalone durante la discesa. Il dramma si è consumato intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 7 maggio, nei pressi della Direttissima del Gran Sasso, una delle vie più frequentate dagli alpinisti per la vetta Occidentale del Corno Grande, la più elevata cima del massiccio del Gran Sasso e dell'Appennino italiano.

La vittima del terribile incidente in montagna sarebbe un giovane escursionista marchigiano la cui identità però per ora non è stata resa nota. L’uomo aveva già scalato la vetta del Corno Grande, dove aveva incontrato altri escursionisti, ed era in fase di discesa quando è avvenuta la tragedia. Secondo le prime informazioni, l’alpinista, per cause ancora tutte da accertare, sarebbe scivolato precipitando nel vuoto mentre era sul canale Bissolati, una via usata prevalentemente per la discesa.

L’uomo sarebbe precipitalo per alcune decine di metri dal lato teramano della vetta e non ha trovato scampo. Inutili per lui i successivi soccorsi giunti sul posto in elicottero dopo l’allarme lanciato da altri scialpinisti che erano in zona e lo hanno visto cadere in basso nel canalone.

I soccorsi del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, giunti in vetta a quota 2.400 metri con l’elicottero del 118 teramano, hanno solo potuto accertare il decesso e recuperare il corpo senza vita dell’uomo. La salma, portata a valle, è stata successivamente trasferita all'obitorio di Teramo per poter procedere agli eventuali accertamenti medico legali del caso che saranno disposti dalla magistratura. Sul caso indagano i carabinieri.