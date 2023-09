Allontanato per botte alla moglie, anziano torna il giorno dopo e si mette a coltivare l’orto: arrestato I fatti ad Imola. La moglie del 75enne aveva chiesto e ottenuto l’allontanamento del coniuge perché non riusciva più a tollerare i suoi atteggiamenti prepotenti. La coppia ha un figlio disabile di 50 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Appena 24 ore prima, nei suoi confronti, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola avevano spiccato una misura di allontanamento dalla casa familiare con tanto di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, scaturita da una denuncia della signora.

Ma l'uomo, pensionato 75enne, italiano e residente a Imola, si è comunque recato nella casa dove abita la consorte e si è messo tranquillamente a coltivare l'orto. I militari dell'Arma della città romagnola non hanno potuto far altro che arrestarlo per violazione del provvedimento: è stata la moglie, 70enne, preoccupata per la presenza del marito, ad avvertire le forze dell'ordine.

La signora, nella denuncia di circa due settimane fa, aveva spiegato di non riuscire più a tollerare gli atteggiamenti prepotenti del marito. La situazione tra le mure di casa era peggiorata negli ultimi quattro anni: il marito era diventato violento, prendendosela con lei perché esasperato dalle difficoltà domestiche causate dalla presenza di un figlio disabile al 100%, di circa 50 anni, che avevano avuto poco dopo il matrimonio e di cui dovevano prendersi cura 24 ore al giorno.

Leggi anche Il padre di Saman Abbas dice che la moglie era in casa quando lui è stato arrestato in Pakistan

Il giorno prima della denuncia, il 75enne aveva picchiato la donna, procurandole dieci giorni di prognosi. Quando i Carabinieri sono andati a casa della donna, il marito informato della situazione e delle carte giudiziarie che gli erano state notificate il giorno prima, ha risposto di non averle lette perché "non era interessato".

Arrestato dai Carabinieri e portato in caserma per ulteriori accertamenti, l'anziano è stato però rimesso in libertà su disposizione dell'Autorità giudiziaria.