Attualità
video suggerito
video suggerito

Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo

Il 73enne allevatore Vito La Puma è stato ucciso a colpi di pistola alla testa nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini. Sul caso indaga la Squadra mobile di Palermo.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

È stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco alla testa il 73enne Vito La Puma. Il corpo dell'uomo è stato trovato nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, nel Palermitano. La vittima è un allevatore della zona, originario di Borgetto noto alle forze dell'ordine per invasione di terreni e furto.

Sul caso sta indagando la squadra mobile di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto al capo da diversi colpi di fucile, almeno due, esplosi a distanza ravvicinata in un'area rurale. Al momento gli agenti stanno vagliando la presenza di eventuali telecamere di sicurezza nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il percorso seguito dall'uomo.

Al momento tutte le ipotesi investigative sono ancora in piedi. Saranno le indagini che la sezione omicidi svolgerà nelle prossime ore, insieme alle perizie sul corpo e sulla scena del crimine, a chiarire cosa sia avvenuto esattamente.

Leggi anche
Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita: l'omicidio-suicidio in una casa nel Novarese

Si tratta del secondo evento luttuoso per Palermo, e soprattutto per Partinico, dopo la morte della giovane commissaria Flavia Misuraca, originaria della Sicilia ma in forze alla Questura di Grosseto.

Articolo in aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
pandoro
gate
Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata: "Ho chiamato subito mia mamma"
Tutta la storia sul pandoro Gate e le accuse a Chiara Ferragni
Chiara Ferragni prima della sentenza: "Sono tranquilla"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views