Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo

Il 73enne allevatore Vito La Puma è stato ucciso a colpi di pistola alla testa nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini. Sul caso indaga la Squadra mobile di Palermo.

È stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco alla testa il 73enne Vito La Puma. Il corpo dell'uomo è stato trovato nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, nel Palermitano. La vittima è un allevatore della zona, originario di Borgetto noto alle forze dell'ordine per invasione di terreni e furto.

Sul caso sta indagando la squadra mobile di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto al capo da diversi colpi di fucile, almeno due, esplosi a distanza ravvicinata in un'area rurale. Al momento gli agenti stanno vagliando la presenza di eventuali telecamere di sicurezza nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il percorso seguito dall'uomo.

Al momento tutte le ipotesi investigative sono ancora in piedi. Saranno le indagini che la sezione omicidi svolgerà nelle prossime ore, insieme alle perizie sul corpo e sulla scena del crimine, a chiarire cosa sia avvenuto esattamente.

Si tratta del secondo evento luttuoso per Palermo, e soprattutto per Partinico, dopo la morte della giovane commissaria Flavia Misuraca, originaria della Sicilia ma in forze alla Questura di Grosseto.

