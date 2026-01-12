Poliziotta suicida con la pistola d’ordinanza, aperta inchiesta per la morte della commissaria Flavia Misuraca

La commissaria 27enne Flavia Misuraca è stata trovata morta il 9 gennaio in un hotel a Bardonecchia, durante una trasferta. La Procura di Torino sta ricostruendo le ultime ore prima della morte.

Flavia Misuraca

Si sarebbe uccisa con la pistola d'ordinanza la commissaria 27enne Flavia Misuraca. Il corpo è stato trovato venerdì 9 gennaio nella stanza d'albergo in cui si trovava a Bardonecchia, in Piemonte, per una trasferta di lavoro temporanea. A dare l'allarme il collega che si trovava con lei e che non vedendola arrivare all'appuntamento di lavoro è andato a cercarla.

Secondo le prime ricostruzioni, la poliziotta si sarebbe tolta la vita usando la pistola d'ordinanza. Sul caso ha aperto un fascicolo la Procura di Torino, allo scopo di chiarire il contesto e le esatte dinamiche di quanto accaduto. Le indagini sono iniziate con i primi rilievi effettuati sul luogo della morte dalla Polizia scientifica.

Misuraca era siciliana originaria di Partinico, alle porte di Palermo, ma dal giugno scorso aveva preso servizio alla Questura di Grosseto. E' ancora visibile sui social il post cui la Questura dava il suo benvenuto alla giovane commissaria siciliana. Al momento della morte, la poliziotta si trovava a Bardonecchia per lo svolgimento di un servizio temporaneo, ma la sua idea, stando a quanto ricostruito sino ad ora, sarebbe stata quella di lasciare la divisa e tornare nella sua Sicilia.

Ora starà agli inquirenti torinesi ricostruire le ultime ore prima della morte per chiarire cosa sia successo.

Flavia Misuraca aveva 27 anni ed era laureata in giurisprudenza. Aveva da poco concluso il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, quando era stata inviata a Grosseto, dove a giugno ha preso ufficialmente servizio come commissaria.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social. Tra i primi a intervenire il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che in un post ha dato un commosso addio alla commissaria: "Una vita spezzata troppo presto, una giovane donna che aveva scelto di servire lo Stato con impegno, passione e senso del dovere. Esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Grosseto si stringe in silenzio e nel rispetto del dolore, nel ricordo di Flavia".

Anche Pietro Rao, sindaco di Partinico, ha dato l'addio alla poliziotta siciliana: "Da padre, penso ai suoi genitori, alla sua famiglia, a quel vuoto che nessuna parola potrà mai colmare. Penso a quel silenzio che resta nelle case quando viene a mancare un figlio. È un dolore che non ha spiegazioni, che non ha rimedi, che non ha tempo. Da sindaco, abbraccio una famiglia conosciuta e stimata, e con loro abbraccio un’intera città che oggi piange una sua figlia migliore. Partinico si stringe attorno ai suoi cari con rispetto, con discrezione, con infinito affetto". E ancora: "Alla famiglia Misuraca va il mio abbraccio più sincero, personale, umano. Quello di un sindaco, sì, ma soprattutto quello di un padre che oggi, davanti a una notizia così, resta senza fiato".