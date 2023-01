Allerta rossa valanghe sull’Appennino per neve e maltempo, massima criticità in Abruzzo Il bollettino Meteomont diffuso segnala per sabato 21 gennaio un aumento del pericolo valanghe su gran parte dell’Appennino centrale. “Criticità elevata – allerta rossa” per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi.

A cura di Antonio Palma

È allerta valanghe sull'Appennino centrale per la giornata di domani, sabato 21 gennaio, a causa del maltempo e delle intense nevicate attese in queste ore in molte regioni del centroe del sud. Il bollettino Meteomont diffuso oggi, infatti, segnala un aumento del pericolo valanghe su gran parte dell'Appennino centrale, sconsigliando vivamente le uscite alle alte quote al di fuori delle zone controllate e gestite

Il Bollettino nazionale della neve e delle valanghe segnala in particolare un allerta rossa per pericolo "forte" di valanghe su gran parte dell'arco appenninico dell'Abruzzo, allerta arancione su diversi settori appenninici tra Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania e allerta gialla sui restanti settori appenninici del centro sud.

Proprio in base ai dati del Bollettino Meteomont, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione civile ha valutato per l'intera giornata di domani, sabato 21 gennaio, "criticità elevata – allerta rossa" per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi. Si tratta dei settori Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d'Abruzzo, mentre è prevista "criticità moderata – codice arancione" per l'area di rischio Velino-Sirente.

Le previsioni neve per domani sabato 21 gennaio

Le previsioni meteo pere sabato 21 gennaio indicano infatti cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrali adriatiche ed aree interne tirreniche peninsulari, con nevicate diffuse, intense ed abbondanti sulle regioni adriatiche. Nevicate attese anche lungo l'Appennino meridionale e tra Molise e puglia Garganica, in generale abbondanti al di sopra dei 500 metri.