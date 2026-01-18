Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischio

Forte maltempo sull’Italia, con le isole maggiori e la Calabria particolarmente a rischio, nelle prossime ore tanto che per la giornata di domani, lunedì 10 gennaio, è attesa una allerta meteo rossa in Sardegna e arancione su Sicilia e Calabria.

Secondo quanto informa la Protezione civile, tra la giornata di domani e quella di martedì sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti su Sardegna, Sicilia e Calabria, specie sui versanti orientali, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri. Sarà allerta rossa su gran parte della Sardegna, arancione su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria, gialla sui restanti settori delle tre regioni e su gran parte della Basilicata. Le scuole resteranno chiuse per maltempo in diversi Comune (qui l'elenco in aggiornamento).

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani: l'elenco delle regioni a rischio

Secondo il comunicato della Protezione civile, domani è prevista una allerta meteo rossa su gran parte della Sardegna. In particolare, è allerta rossa per rischio idrogeologico nelle zone di Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura.

Secondo le stime, su alcune zone dell'isola, in particolare nei settori sud-orientali, ma anche zone della Sicilia e della Calabria ionica, potrebbero cadere in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia.

Su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria sarà allerta meteo arancione.

Allerta meteo arancione domani nei seguenti settori:

Moderata criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Moderata criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sardegna: Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Allerta meteo in Sicilia, Regione attiva strutture per gestione

La Regione Sicilia ha attivato tutte le strutture sul territorio in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato già ieri dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando i sindaci ad attuare le misure previste dai piani comunali.

Allerta meteo gialla domani su quattro regioni

Domani sarà allerta meteo gialla, infine, sui restanti settori delle tre regioni e sulla Basilicata.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Previsioni meteo domani, 19 gennaio

L’avviso della Protezione civile prevede venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con intensificazione martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. È atteso nelle prossime ore il passaggio di un ciclone mediterraneo. Le aree maggiormente esposte al rischio di precipitazioni estreme saranno appunto Sardegna, Sicilia e Calabria. Nel corso delle giornate di domani e martedì le precipitazioni tenderanno a intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente anche carattere di nubifragio. Le condizioni meteo resteranno molto instabili almeno fino a mercoledì 21 gennaio.