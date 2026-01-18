Scuole chiuse per maltempo domani lunedì 19 gennaio: l’elenco dei comuni interessati

Una ondata di maltempo sta per investire l’Italia con nubifragi e vento forte, in particolare in alcune zone del sud come la Calabria e le isole maggiori Sicilia e Sardegna dove in diversi comuni avremo scuole chiuse domani lunedì 19 gennaio. Alcune ordinanze per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido, sono state già firmate dai sindaci interessati in particolare lungo la fascia ionica, ma altri stanno valutando la situazione e potrebbero aggiungersi nel corso delle ore allungando la lista dei comuni interessati.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse domani lunedì 19 gennaio

Scuole chiuse in Sicilia:

Agrigento

Capri Leone

Caronia

Gela

Giardini Naxos

Gioiosa Marea

Lentini

Lipari

Messina

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

Priolo Gargallo

San Marco d’Alunzio

Scordia

Taormina

Venetico

Scuole chiuse in Calabria

Amaroni

Andali

Borgia

Botricello

Caccuri

Caraffa

Catanzaro

Cerva

Cerenzia

Cirò

Cirò Marina

Cotronei

Crotone

Cutro

Gasperina

Gimigliano

Girifalco

Guardavalle

Isca sullo Ionio

Isola di Capo Rizzuto

Marcellinara

Melissa

Mesoraca

Palermiti

Petilia Policastro

Petronà

Roccabernarda

San Mauro Marchesato

Sersale

Settingiano

Sorbo San Basile

Soverato

Squillace

Stalettì

Strongoli

Tiriolo

Vallefiorita

Zagarise

Scuole chiuse in Sardegna

Aggius

Aglientu

Arbus

Aritzo

Armungia

Arzachena

Arzana

Badesi

Ballao

Bortigiadas

Budoni

Buggerru

Calangianus

Domusnovas

Escalaplano

Esterzili

Fluminimaggiore

Gadoni

Gairo

Golfo Aranci

Goni

Gonnesa

Iglesias

La Maddalena

Lanusei

Loiri Porto San Paolo

Luogosanto

Luras

Musei

Nuraminis

Nurri

Olbia

Orroli

Pabillonis

Palau

Perdasdefogu

Quartu Sant'Elena

Sadali

San Gavino Monreale

San Teodoro

San Vito

Sant’Antonio di Gallura

Santa Teresa Gallura

Sardara

Serramanna

Serrenti

Seui

Seulo

Telti

Tempio Pausania

Trinità d’Agultu e Vignola

Ulassai

Ussassai

Viddalba

Villaputzu

Villanova Tulo

Villasalto

Villasor

La chiusura delle scuole per domani lunedì 19 gennaio è scattata a seguito di una allerta meteo lanciata dalla protezione civile per le prossime ore a causa dell’arrivo di una forte tempesta, che porterà condizioni meteorologiche avverse con temporali intensi, mareggiate lungo le coste e vento fortissimo fino a 100 chilometri orari. Interessate in particolare le regioni meridionali ioniche, come Sicilia e Calabria, e la Sardegna. In particolare per domani è allerta meteo rossa in Sardegna e allerta arancione in Sicilia e Calabria. La formazione di una complessa area depressionaria tra la Penisola Iberica e le regioni del Nord-Africa, porterà infatti flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità.