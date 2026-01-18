Scuole chiuse per maltempo domani lunedì 19 gennaio: l’elenco dei comuni interessati
Una ondata di maltempo sta per investire l’Italia con nubifragi e vento forte, in particolare in alcune zone del sud come la Calabria e le isole maggiori Sicilia e Sardegna dove in diversi comuni avremo scuole chiuse domani lunedì 19 gennaio. Alcune ordinanze per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido, sono state già firmate dai sindaci interessati in particolare lungo la fascia ionica, ma altri stanno valutando la situazione e potrebbero aggiungersi nel corso delle ore allungando la lista dei comuni interessati.
Ecco l’elenco delle scuole chiuse domani lunedì 19 gennaio
Scuole chiuse in Sicilia:
Agrigento
Capri Leone
Caronia
Gela
Giardini Naxos
Gioiosa Marea
Lentini
Lipari
Messina
Monforte San Giorgio
Mongiuffi Melia
Priolo Gargallo
San Marco d’Alunzio
Scordia
Taormina
Venetico
Scuole chiuse in Calabria
Amaroni
Andali
Borgia
Botricello
Caccuri
Caraffa
Catanzaro
Cerva
Cerenzia
Cirò
Cirò Marina
Cotronei
Crotone
Cutro
Gasperina
Gimigliano
Girifalco
Guardavalle
Isca sullo Ionio
Isola di Capo Rizzuto
Marcellinara
Melissa
Mesoraca
Palermiti
Petilia Policastro
Petronà
Roccabernarda
San Mauro Marchesato
Sersale
Settingiano
Sorbo San Basile
Soverato
Squillace
Stalettì
Strongoli
Tiriolo
Vallefiorita
Zagarise
Scuole chiuse in Sardegna
Aggius
Aglientu
Arbus
Aritzo
Armungia
Arzachena
Arzana
Badesi
Ballao
Bortigiadas
Budoni
Buggerru
Calangianus
Domusnovas
Escalaplano
Esterzili
Fluminimaggiore
Gadoni
Gairo
Golfo Aranci
Goni
Gonnesa
Iglesias
La Maddalena
Lanusei
Loiri Porto San Paolo
Luogosanto
Luras
Musei
Nuraminis
Nurri
Olbia
Orroli
Pabillonis
Palau
Perdasdefogu
Quartu Sant'Elena
Sadali
San Gavino Monreale
San Teodoro
San Vito
Sant’Antonio di Gallura
Santa Teresa Gallura
Sardara
Serramanna
Serrenti
Seui
Seulo
Telti
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e Vignola
Ulassai
Ussassai
Viddalba
Villaputzu
Villanova Tulo
Villasalto
Villasor
La chiusura delle scuole per domani lunedì 19 gennaio è scattata a seguito di una allerta meteo lanciata dalla protezione civile per le prossime ore a causa dell’arrivo di una forte tempesta, che porterà condizioni meteorologiche avverse con temporali intensi, mareggiate lungo le coste e vento fortissimo fino a 100 chilometri orari. Interessate in particolare le regioni meridionali ioniche, come Sicilia e Calabria, e la Sardegna. In particolare per domani è allerta meteo rossa in Sardegna e allerta arancione in Sicilia e Calabria. La formazione di una complessa area depressionaria tra la Penisola Iberica e le regioni del Nord-Africa, porterà infatti flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità.