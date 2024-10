Allerta meteo rossa e arancione per maltempo domani 19 ottobre e scuole chiuse: l’elenco dei comuni

video suggerito

Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo giovedì 3 ottobre? Ecco l'elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l'allerta meteo in Toscana e nelle Marche. Allerta meteo arancione su 5 regioni e gialla su altre 13.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sull’Italia dove la Protezione civile ha valutato per domani sabato 19 ottobre una allerta meteo rossa in Emilia Romagna, allerta arancione in sette regioni e allerta gialla in 14 regioni. Quasi l’intera Penisola è interessata da allerte meteo per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico e diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per domani come in Emilia Romagna, Calabria e Campania, nel comune di Pozzuoli.

Scuole chiuse in Emilia Romagna per allerta meteo rossa: l'elenco dei comuni

Per domani sabato 19 ottobre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo rossa su vaste zone dell’Emilia Romagna per rischio idraulico dovuti ad accumuli di pioggia che mettono a rischio esondazioni torrenti e fiumi. Interessate le zone di Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese. In via precauzionale, chiuse le scuole nei nove comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno.

Allerta maltempo arancione domani: le 7 regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili valutata per domani sabato 19 ottobre una allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico su Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. In queste regioni molte le scuole chiuse sabato.

Scuole chiuse domani per allerta meteo arancione in Calabria e Campania: i comuni interessati

Molte le scuole chiuse domani 19 ottobre in Calabria e Campania per maltempo e allerta meteo. Ecco l’elenco completo in continuo aggiornamento delle scuole chiuse in Calabria domani in considerazione del messaggio di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione civile regionale per l’intera giornata di Sabato 19 Ottobre 2024: Bagnara Calabra, Cirò Marina, Petilia Policastro, Sersale, Catanzaro, Amaroni, Girifalco, Soverato, Satriano, Squillace, Taverna, Cutro, Savelli

L’elenco delle scuole chiuse in Campania domani: Castellammare di Stabia Pozzuoli Forio, Gragnano, Massa Lubrense, Marano, Melito, Meta, Piano di Sorrento San Giorgio a Cremano Sant’Agnello Sorrento Torre Annunziata Torre del Greco Vico Equense, Nocera Inferiore, Sarno

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo indica inoltre per domani sabato 19 ottobre una allerta meteo gialla per temporali in 14 regioni: Emilia Romagna, Veneto, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Umbria e Trentino Alto Adige. Ecco la mappa completa delle allerte meteo e idro per domani: