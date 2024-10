video suggerito

Scuole chiuse per allerta meteo arancione, la decisione del Comune di Pozzuoli (Napoli) Chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, anche degli asili nido: la decisione dell'Amministrazione puteolana.

A cura di Redazione Napoli

Scuole chiuse per allerta meteo arancione domani, sabato 19 ottobre. Il Comune che ha diramato l'ordinanza è quello di Pozzuoli, area flegrea: «È disposta per domani, sabato 19 ottobre, la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, compresi gli asili nido. Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, le aree di sgambamento cani, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini, ovvero Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. Sono revocate tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di eventi e manifestazioni all’aperto». Le previsioni per domani su Napoli e provincia sono di precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Si legge nella nota:

É raccomandato alla popolazione di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, parti di cornicioni. Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Evitare gli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.