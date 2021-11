Allerta meteo domani 16 novembre e scuole chiuse per maltempo, l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo arancione domani, martedì 16 novembre, su parte della Sardegna, allerta gialla in nove regioni: il nuovo bollettino della Protezione Civile.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo insiste sull’Italia. Per la giornata di domani, martedì 16 novembre, è di nuovo allerta arancione su parte della Sardegna e allerta gialla in nove regioni del Centro-Sud. Su parte della Sardegna il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta arancione per rischio idrogeologico, nelle altre regioni previste anche allerte per rischio idraulico e rischio temporali. Sono attese precipitazioni che dalle regioni meridionali peninsulari si estenderanno alle regioni del medio versante adriatico. Scuole chiuse per maltempo anche domani a Cagliari, non è escluso che nel corso della serata altri sindaci prenderanno la stessa decisione.

Allerta meteo arancione domani 16 novembre su parte della Sardegna

Come si legge sul sito della Protezione civile domani è allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nei seguenti settori della Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente.

Scuole chiuse per maltempo domani a Cagliari

Scuole chiuse per maltempo anche domani martedì 16 novembre a Cagliari. Lo ha deciso il sindaco Paolo Truzzu, che con una ordinanza ha disposto per l’intera giornata di martedì la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado con conseguente sospensione delle attività didattiche. Chiusi anche parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei, asili nido.

Allerta gialla in 9 regioni domani

Allerta meteo gialla in altre nove regioni domani. L’elenco completo delle zone a rischio presente sul sito della Protezione civile.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani

Tempo a tratti fortemente instabile nella giornata di domani secondo le previsioni meteo. Attese piogge sulle regioni adriatiche dalla Romagna al Molise, anche con nubifragi, e nuovi temporali in Sardegna. Peggiora il tempo nel corso della giornata anche su Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia occidentale, e in serata sul Piemonte. Più asciutto sul resto delle regioni.