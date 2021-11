Allerta meteo Napoli e Campania dalle 20 di oggi fino alle 12 di domani 16 novembre Allerta meteo di colore giallo per forti piogge e raffiche di vento su tutta la Campania dalle 20 di oggi fino alle 12 di domani, martedì 16 novembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo di colore giallo su tutta la Campania: lo ha diramato la Protezione Civile regionale, con validità a partire dalle 20 di stasera, lunedì 15 novembre, fino alle 12 di domani, martedì 16 novembre. Sono previste precipitazioni sparse e temporali un po' ovunque, con possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione Civile ha inoltre avvisato di un possibile rischio idrogeologico, "localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli", spiegano da Palazzo Santa Lucia.

Si temono inoltre allagamenti di locali interrati e al pian terreno, esondazione e inondazione in alcuni punti che presentano già criticità. "​La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali​". Anche per mercoledì 16 novembre si temono forti piogge e temporali, ma al momento non è ancora stato deciso se prorogare ulteriormente l'allerta meteo che vale soltanto fino alle 12 di domani.

Nelle prossime ore i comuni decideranno eventuali chiusure di parchi pubblici, cimiteri e scuole. Tuttavia, in questi casi, più che la pioggia verrà analizzato il fatto vento: è in base a quello, infatti, che viene decretata la chiusura soprattutto per quanto riguarda gli istituti scolastici. In genere, per le allerte meteo di colore giallo, questa ipotesi non viene più presa in considerazione: solo per le allerte di colore arancione e a salire, si passa all'analisi delle criticità legate al vento.