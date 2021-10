Allerta meteo domani 12 ottobre in Abruzzo, freddo e cielo coperto sull’Italia: le previsioni meteo Che tempo farà martedì 12 ottobre: le previsioni meteo indicano che sarà una giornata un po’ più tranquilla e asciutta per l’Italia, anche se non mancherà qualche piovasco sulle aree meridionali del Paese. In gran parte della penisola cielo coperto ma con poche precipitazioni. Allerta meteo gialla in parte dell’Abruzzo.

A cura di Susanna Picone

Le previsioni meteo di martedì 12 ottobre

Le previsioni meteo per martedì 12 ottobre indicano che dopo il maltempo e il freddo di questi giorni un timido anticiclone garantirà una giornata un po’ più tranquilla e asciutta, anche se non mancherà qualche piovasco sulle aree meridionali del Paese. Il freddo non lascerà presto l’Italia, come ci ha confermato anche il colonnello Mario Giuliacci, secondo cui le basse temperature dureranno per tutta questa decade del mese.

Stando alle previsioni meteo degli esperti de IlMeteo.it, la giornata di martedì 12 ottobre sarà caratterizzata da cielo coperto ma con poche precipitazioni. Il tempo peggiora gradualmente al Nord-Est e il cielo sarà spesso coperto anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Tempo instabile anche sulla Sicilia centro-settentrionale e asciutto sul resto della penisola. Per il 12 ottobre la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in alcuni settori dell’Abruzzo.

Secondo 3bmeteo, martedì avremo al Nord temperature stabili, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi. Ampi spazi soleggiati alternati a qualche temporaneo e innocuo annuvolamento, senza fenomeni al Centro-Italia, con temperature in lieve rialzo. Al Sud ancora qualche isolata pioggia ma con temperature in lieve rialzo.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla in Abruzzo

Sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, martedì 12 ottobre. Viene segnalata una allerta gialla per rischio idrogeologico in alcuni settori dell’Abruzzo (Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano).

Nuvole e qualche leggera pioggia al Nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, al Nord il tempo di domani vedrà annuvolamenti compatti tra mattina e pomeriggio su basso Piemonte e Liguria con deboli piogge e in miglioramento in serata. Molte nubi invece sulle zone alpine confinali con qualche isolato piovasco.

In Sardegna nuvole e piogge

Velature spesso alternate ad ampi spazi soleggiati al Centro-Italia, salvo addensamenti compatti più significativi su rilievi abruzzesi e basso Lazio. Sulla Sardegna cielo sereno al mattino, poi arriveranno le nuvole accompagnate da deboli precipitazioni.

Tempo instabile al Sud

Al Sud spiccata variabilità con piogge al mattino su Puglia e aree appenniniche anche sulla Sicilia settentrionale. Peggiora ancora il tempo a fine giornata sulle coste tirreniche della Calabria.