Quando finirà il freddo in Italia, tendenze meteo di Giuliacci: “Temperature giù fino al 16 ottobre” Quanto durerà il freddo che si sta registrando in Italia negli ultimi giorni? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, intervistato da Fanpage.it, “le basse temperature dureranno per tutta questa decade del mese, accompagnate da rovesci e temporali soprattutto sulle regioni adriatiche dove il freddo da cappotto pesante sarà accentuato dalla presenza dei venti di bora”.

A cura di Ida Artiaco

Il freddo è arrivato e non lascerà a breve l'Italia, che deve fare i conti con uno dei mesi di ottobre più gelidi e piovosi degli ultimi anni. Parola del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quanto durerà questo significativo abbassamento delle temperature che si sta registrando negli ultimi giorni da un angolo all'altro della Penisola, non proprio anomalo: "Sapevamo che questi mesi sarebbero stati freddi per colpa della Niña, questo anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico tropicale che ha conseguenze anche sul nostro termometro. È già successo ad ottobre 2003, 2012, 2014 e 2020, tutti freddi più o meno come quello di quest'anno", ha spiegato Giuliacci.

Pioggia e freddo: le regioni italiane a rischio a ottobre

Dunque, dovremo ancora fare i conti con temperature basse, stiamo parlando di almeno 4 o 5 gradi al di sotto della media stagionale per quanto riguarda i valori massimi. Ma fino a quando durerà questa situazione? "Durerà ancora per tutta questa decade del mese ma anche dopo, perché la radiazione solare sta diminuendo quindi avere 18/ 20 gradi diventa la normalità – ha precisato il colonnello -. Le temperature minime oggi su quasi tutta Italia sono state sotto i 10 gradi, addirittura su molte regioni del Centro Nord sotto i 7 gradi, 3 o 4 gradi su Piemonte e nelle zone interne del Centro. C'è in effetti un freddo da cappotto pesante, che per di più sulle regioni adriatiche è accentuato dalla presenza dei venti di bora, con temperatura percepita ancora più bassa". Attenzione anche trombe d'aria e mini uragani che potrebbero verificarsi sempre in questo periodo.

Le temperature risalgono tra il 16 e il 20 ottobre

Nello specifico, ha spiegato Giuliacci, "la situazione resterà stabile fino a mercoledì 13 ottobre, quando il freddo si farà sentire soprattutto al mattino mentre nel resto della giornata le temperature saranno quasi ovunque sotto i 20 gradi mentre in questo periodo dovremmo averne almeno 20/21, addirittura al Sud sui 23/24. Tra il 14 e il 15 ottobre arriva un altro nucleo di aria dal Circolo Polare, che raggiunge i Balcani e da lì arriva sull'Adriatico, per cui saranno ancora le regioni di questo versante a sentire più freddo, insieme a quelle del Nord. Pioverà tra mercoledì e giovedì con rovesci e temporali su Marche, Molise e Sud Italia. Le minime scenderanno ancora sotto i 10 gradi al Centro Nord, sotto i 15 al Sud. Tra il 16 e il 20 ottobre torna il bel tempo con l'anticiclone delle Azzorre, le temperature risaliranno un po' ma le massime resteranno comunque sotto i 20 gradi perché anche se soleggiato non farà più caldo come prima. Tra il 21 e il 25 arriva un'altra perturbazione con ulteriore rinfrescata".