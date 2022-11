Allerta meteo arancione domani 17 novembre per maltempo e temporali, le regioni a rischio Sono diverse le regioni (specialmente del Sud Italia) interessate dall’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per la giornata di domani, giovedì 17 novembre.

La fase di maltempo che ci sta accompagnando dall'inizio di questa settimana non sembra voler desistere. Domani 17 novembre è previsto un lieve miglioramento, ma sarà di breve durata. La perturbazione numero 5 del mese, che ha investito soprattutto le regioni centrali e meridionali, porterà comunque residue precipitazioni all’estremo Sud.

Per la giornata di giovedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali sulla Calabria e gialla in cinque regioni del Centro Italia e del Meridione.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Calabria

Sul sito della protezione civile è stato pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, giovedì 17 novembre.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Le previsioni meteo per giovedì 17 novembre

Per la giornata di domani 17 novembre tempo nuvoloso con residue piogge o rovesci in Calabria, Sicilia e Salento. Stabilito con soltanto un po’ di nuvolosità nel resto dell’Italia; nebbie al mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico e nelle valli del Centro. Qualche precipitazione tra Levante Ligure e alta Toscana per effetto di venti umidi di Libeccio, primo segnale del rapido peggioramento che in serata riporterà nubi e qualche pioggia al Nord-Ovest, in Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna.

Temperature minime in sensibile calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud. Massime senza grandi variazioni e superiori alla norma.