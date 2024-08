video suggerito

Allerta caldo, oggi domenica 4 agosto 8 città da bollino rosso: atteso lieve calo termico al Sud Nella giornata di oggi, domenica 4 agosto, atteso caldo da bollino rosso in 8 città italiane sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Tra queste ci sono Roma e Firenze. Previsto nei prossimi giorni un lieve calo delle temperature nelle regioni meridionali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, domenica 4 agosto, atteso caldo da bollino rosso in 8 città italiane sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Tra queste ci sono Roma e Firenze.

Anche se nei prossimi giorni si prevede un lieve calo delle temperature che potrebbe portare un po' di sollievo dal caldo torrido che da settimane sta interessando il nostro Paese.

Il Ministero consiglia a chi abita nelle città da bollino rosso di evitare di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, di utilizzare correttamente il condizionatore, seguire un'alimentazione leggera, bere molti liquidi e indossare indumenti chiari e leggeri.

L'elenco delle 8 città da bollino rosso

Le 8 città contrassegnate da bollino rosso per la giornata di oggi, domenica 4 agosto, che compaiono nell'elenco diffuso dal Ministero della Salute sono Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo. Il Lazio avrà con tutti i capoluoghi di provincia ‘in rosso'.

Quali sono le città da bollino giallo e arancione

Oggi non sono segnalate città da bollino arancione (livello 2 di allerta), mentre il bollino giallo (livello 1) è segnalato per 15 centri urbani: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Gen0va, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Venezia.

Bollettino Ministero della Salute

Nella giornata di oggi torneranno invece a respirare 4 città, Cagliari, Milano, Torino e Verona, dove è previsto bollino verde.

Bollettino Ministero della Salute

Le previsioni meteo per oggi domenica 4 agosto

Domenica 4 agosto atteso cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con più spazi di sereno al mattino nelle Isole, su regioni tirreniche e zone ioniche. Sono previsti isolati temporali pomeridiani su Prealpi lombarde e orientali, Alpi Marittime e lungo l’Appennino. Caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia, mentre le temperature saranno per lo più stazionarie o il leggero rialzo al Nord.