Allerta caldo, oggi bollino rosso a Roma e Perugia: 7 città in arancione, le previsioni meteo Prosegue l'ondata di caldo che da settimane sta interessando l'Italia. Per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto, nel bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute sono due le città contrassegnate dal bollino rosso: Perugia e Roma. Attese temperature da bollino arancione in altri 7 centri urbani.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Prosegue l'ondata di caldo che da settimane sta interessando l'Italia. Per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto, nel bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute sono due le città contrassegnate dal bollino rosso: Perugia e Roma.

Si tratta del livello massimo di allerta che indica condizioni con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive e non solo su soggetti a raschio anziani e bambini molto piccoli. Attese temperature da bollino arancione in altri 7 centri urbani (dei 27 considerati).

Per chi abita nelle città da bollino rosso il Ministero consiglia di evitare di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, di utilizzare correttamente il condizionatore, seguire un'alimentazione leggera, bere molti liquidi e indossare indumenti chiari e leggeri.

Dove farà più caldo domani giovedì 8 agosto: bollino rosso a Perugia e Roma

Come riporta il bollettino diffuso tutti i giorni dal Ministero della Salute, le città da bollino rosso oggi, giovedì 8 agosto, sono solo due: Perugia e Roma.

Allerta caldo, 20 città da bollino arancione e giallo: l'elenco

Le città contrassegnate da bollino arancione (livello 2 di allerta) sono 7: Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti.

Il bollino giallo (livello 1) contrassegna invece 13 centri: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Viterbo. Verde nei restanti 5: Cagliari, Milano, Torino, Venezia, Verona.

Le previsioni meteo di giovedì 8 agosto

Per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto, atteso cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese.

Nel pomeriggio potrebbe svilupparsi della nuvolosità sulle zone montuose, con qualche rovescio o breve temporali, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo tutto l’Appennino e sulle zone montuose della Sicilia.

In serata dell'instabilità residua si farà sentire solo sulle Prealpi venete e in Carnia, il tempo invece migliorerà altrove. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord, mentre altrove i valori saranno per lo più stazionari. Massime attese tra i 31 e i 37 gradi.