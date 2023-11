Allarme a Civita d’Antino dopo caso di febbre gialla: scuole chiuse per 4 giorni Scuole chiuse per quattro giorni a Civita d’Antino (L’Aquila) a partire da domani dopo che è stato confermato un caso di febbre gialla. La Sindaca Sara Cicchinelli sta anche predisponendo l’apertura del Centro Operativo di Emergenza comunale.

A cura di Ida Artiaco

Paura nel comune aquilano di Civita d'Antino dopo la scoperta di un caso di febbre gialla. L'amministrazione comunale ha ordinato la chiusura delle scuole per 4 giorni, a partire da domani, 8 novembre, dopo che la Asl1 ha notificato un caso di febbre gialla da parte di una residente di Pero dei Santi, frazione di Civita d'Antino, ma domiciliata a Roma.

Attualmente la donna, di cui non si conoscono le generalità, è ricoverata in un ospedale della Capitale in un reparto di malattie infettive. Il protocollo di disinfestazione e chiusura delle scuole è stato attivato poiché la donna nei 15 giorni di incubazione della febbre gialla era stata nel comune in provincia de L'Aquila. Si apprende inoltre che la Sindaca Sara Cicchinelli sta anche predisponendo l'apertura del Centro Operativo di Emergenza comunale.

Come si legge sul sito ufficiale dell'ospedale Bambino Gesù, la febbre gialla è una malattia virale emorragica provocata da un virus appartenente al genere Flavivirus, cui appartengono anche i virus responsabili della dengue e della encefalite giapponese.

Si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette del tipo Aedes. I sintomi principali, che si manifestano in genere dopo 3/6 giorni dal contagio, sono febbre, brividi, debolezza, cefalea intensa, dolori ossei generalizzati, nausea e vomito. In alcuni casi più gravi può sopraggiungere una insufficienza epatica, grave alterazione della funzione del fegato, che si rivela quasi sempre mortale. Non esiste una cura specifica ma si può prevenire attraverso il vaccino.