Tragedia nella notte a Quargnento, in provincia di Alessandria. Durante un intervento hanno perso la vita due Vigili del Fuoco, un terzo è disperso e si contano tre feriti (due vigile del fuoco e un carabiniere) trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti. I pompieri sono stati vittime di un’esplosione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avvenuta in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sarebbero dunque altre persone coinvolte. Gli stessi vigili del fuoco sono comunque ancora al lavoro tra le macerie per la ricerca di eventuali dispersi. Sul luogo anche diverse unità cinofile, oltre al Comandante dei Carabinieri Michele Angelo Lorusso e quello dei Vigili del Fuoco Roberto Marchioni.

Stando a quanto emerso, i pompieri sarebbero intervenuti dopo una prima deflagrazione che aveva fatto crollare parte di una palazzina di via San Francesco d'Assisi, poco distante dal bivio di Fubine, avvenuta poco prima delle 2. Mentre i soccorritori erano a lavoro in una cascina attigua disabitata, pare utilizzata come deposito di bombole del gas, si sarebbe però verificata una seconda esplosione, che li ha investiti. Secondo fonti del Comando provinciale dei carabinieri, la prima esplosione potrebbe essere stata di origine dolosa.

“Esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due vigili del fuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere. Intervento in corso”, è il messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale dei pompieri a circa tre ore dall’esplosione.

Quargnento è un comune di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.