Albero secolare crolla all’improvviso e schiaccia auto: donna finisce in ospedale Non è escluso che il nubifragio possa avere indebolito ulteriormente l’albero. Il vicesindaco: “Catastrofe evitata per pura fortuna”.

A cura di Biagio Chiariello

Un grosso albero è crollato questa mattina in centro a Bolzano, nei pressi del parcheggiodell’hotel Laurin, nell'omonimo via, finendo addosso ad alcune auto rimaste danneggiate.

I fatti sono avvenuti intorno alle 9.30: i rami si sono abbattuti su un gruppo di persone che stava passeggiando. in direzione del centro storico. Una donna è stata colpita ed è rimasta incastrata sotto la pianta riportando ferite lievi: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano, non è in pericolo di vita.

Immediatamente la polizia municipale ha interdetto il passaggio pedonale.

Tra le vetture danneggiate, una Fiat Panda rossa, in particolare, è stata completamente sfondata. Nessuno si trovava in quel momento all’interno dell’abitacolo. Nella caduta la pianta secolare ha anche infranto una tettoia con i vetri che si sono aggiunti ai rami a terra.

Sul posto i vigili del fuoco di Bolzano per cercare di mettere in sicurezza l’area: la via è stata momentaneamente chiusa al traffico. È intervenuto anche il vicesindaco del capoluogo altoatesino Luis Walcher che ha ammesso, senza tanti giri di parole, di “essere di fronte a una catastrofe evitata per pura fortuna”.

È possibile che le forti piogge della notte abbiano in qualche modo contribuito a indebolire la struttura dell’albero secolare.