“Aiuto, c’è un uomo armato di fucile nella zona dell’Università”: paura a Palermo, ricerche in corso Paura a Palermo dove un uomo di 50 anni è stato visto aggirarsi nella zona dell’Università con un fucile in mano. A lanciare l’allarme è stata una studentessa che ha fotografato il soggetto e poi chiamato la polizia. Scattato il protocollo anti-terrorismo. Ricerche in corso.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di paura nella mattinata di oggi 11 ottobre a Palermo, dove è in corso una massiccia caccia all'uomo dopo che un passate si è presentato armato di fucile nella zona dell'Università. A dare l'allarme è stata una studentessa dell'Ateneo siciliano, che ha anche scattato una foto del soggetto mentre brandiva l'arma in corso Tukory, davanti alla stazione della metro Palazzo Reale Orleans, e poi ha chiamato le forze dell'ordine.

Il tutto tra gli sguardi increduli di automobilisti e passeggeri di un pullman. È scattato l'allarme antiterrorismo e in pochi minuti sono intervenuti gli agenti delle volanti, i motociclisti delle Nibbio, le pattuglie delle Uopi e anche un elicottero per sorvolare la zona.

Gli agenti della polizia hanno sentito il racconto della giovane che ha trovato poi conferma nella foto scattata poco dopo nelle vicinanze. Sono in corso le ricerche ma ancora dell'uomo, che sarebbe già stato identificato attraverso le immagini, ma al momento non ci sarebbe nessuna traccia. Non si sa neppure che l'arma che ha tra le braccia sia vera o un giocattolo. Al vaglio le numerose immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

In aggiornamento.