Agricoltore uccide cane con cinque colpi di fucile mentre corre nei campi: "Sia punito come merita" Un agricoltore 64enne di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, ha ucciso un cane, un pastore australiano di un anno, con 5 colpi di fucile. Denunciato rischia fino a 2 anni di carcere. Gli animalisti: "Era stato adottato da una signora che l'aveva salvato dai vecchi proprietari che lo tenevano chiuso con le catene".

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Cinque colpi di fucile: così un agricoltore 64enne di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, ha ucciso un cane, un pastore australiano di un anno. A dare l’allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni ciclisti che hanno sentito gli spari. È successo venerdì scorso.

Il 64enne, la cui casa è stata perquisita dai carabinieri, dovrà rispondere dell’accusa di uccisione di animale, un reato previsto dal codice penale che prevede pene che vanno da 4 mesi a 2 anni di reclusione. "Il cane era di proprietà di una signora del posto. La signora, che ha anche una rivendita di verdure a km zero, aveva adottato il cane, un pastore australiano di appena un anno, salvandolo dai vecchi proprietari che lo tenevano chiuso a catena", ha raccontato l'associazione animalista Centopercentoanimalisti.

I quali hanno aggiunto: "Nel pomeriggio era andato a fare una corsa per i campi come suo solito e il vicino ha sparato cinque colpi di fucile, uccidendolo. L’uomo è stato visto da alcuni testimoni e ci sono anche le immagini del cane ormai morto a terra".

"Faremo tutto il possibile perché questo delinquente sia punito come merita. Ma il codice penale deve cambiare se vogliamo dare alle pene forza deterrente", ha commentato al Corriere della Sera Michela Vittoria Brambilla (Noi moderati), presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente, prima firmataria e relatrice dell’AC30, proposta di legge “trasversale” che inasprisce le pene per chi uccide e maltratta gli animali, aggiungendo: "Chi commette atti di violenza gratuiti ai danni di un animale li può compiere anche ai danni degli esseri umani. Anche per questa ragione chiedo a tutte le forze politiche un gesto di responsabilità nell’approvare la mia proposta di legge per pene più severe".

Solo qualche giorno prima si era verificato un altro caso di violenza ai danni di un animale a Ponzano Veneto, dove un uomo, poi individuato grazie alla lettura del microchip che aveva l’animale, ha gettato la sua cagnolina dal finestrino dell'auto in corsa. È stato denunciato ed anche sua figlia a confermato tutto.