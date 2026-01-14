Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni: “Online cercava le città dei rapper preferiti, l’amica lo sapeva”

Agnes Cristina Piliego, 14 anni

Continuano le indagini sulla scomparsa di Agnes Cristina Piliego, 14 anni, che nella notte tra sabato e domenica è uscita di casa a Modena senza portare con sè il cellulare, facendo perdere le sue tracce. L'adolescente è irreperibile da allora e la madre, che la mattina di domenica non l'ha trovata nel suo letto, ha subito denunciato tutto alle autorità. Una denuncia ricca di particolari, secondo quanto apprende Fanpage.it. Gli investigatori sono partiti dai dati forniti dal computer della studentessa.

La mamma della 14enne ha raccontato che la figlia era da tempo attratta dalle grandi città, in particolare da Milano e Torino, dove già una volta era stata. Andrebbero in questa direzione le indagini sull'allontanamento dell'adolescente: online la ragazza avrebbe infatti cercato informazioni per recarsi in diversi grandi centri italiani, in particolare nelle città e nelle periferie spesso set dei video musicali dei suoi rapper preferiti.

La scomparsa sarebbe quindi stata programmata, probabilmente alla ricerca di una breve avventura adolescenziale. L'avvocata Barbara Iannuccelli a Fanpage.it ha ricordato che il coinvolgimento di una persona maggiorenne nella fuga e la sua mancata collaborazione alle indagini potrebbe portare all'iscrizione al registro degli indagati con l'accusa di sottrazione di minore. Non si può infatti considerare del tutto libero il consenso espresso da una minorenne.

Le indagini proseguono quindi nella direzione dell'allontanamento volontario verso una grande città. Agnes avrebbe detto le sue intenzioni all'amica del cuore, che a sua volta ha fornito alle autorità le informazioni in suo possesso.

Al momento della scomparsa, Agnes Cristina indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con zip e scarpe nere Nike Air Force 1. Chiunque avesse sue notizie può contattare le Forze dell'ordine al numero 112.