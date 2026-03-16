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Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabile

Un 68enne con precedenti, ritenuto vicino ad ambienti criminali, è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante di Corigliano Rossano. Fermato un 40enne.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Agguato in pieno giorno nel Cosentino. Domenica 15 marzo, intorno alle ore 13, un uomo ha sparato e ferito il 68enne Salvatore Morfò davanti a un ristorante nell'area urbana di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Fermato il

L'uomo è stato raggiunto da almeno due colpi di pistola all'addome, ed è stata sottoposta a intervento chirurgico d'urgenza nell'ospedale di Rossano. Al momento non è in pericolo di vita, ma se la prognosi resta riservata.

La vittima è un nome noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti e ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata locale. Proprio in questo ambito si stanno muovendo le indagini dei Carabinieri sotto la direzione del procuratore capo della Repubblica del tribunale di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.

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Nelle ore immediatamente successive al crimine è stato fermato il presunto responsabile, un 40enne, anche lui pregiudicato.

Articolo in aggiornamento

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