Aggredito a colpi di spranga fuori da una discoteca a Prato: 25enne in gravi condizioni, 4 persone in fuga Violenta aggressione nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre a Prato, in Toscana, dove un giovane è stato colpito con spranghe di ferro e barre di alluminio da quattro persone che si sono poi date alla fuga. La vittima, un 25enne di origini cinesi, è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Violenta aggressione a Prato, in Toscana, dove un giovane è stato colpito con spranghe di ferro e barre di alluminio da quattro persone che si sono poi allontanate dal luogo in cui è avvenuto il fatto. La vittima, un 25enne di origini cinesi, è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre il giovane sarebbe stato aggredito da quattro uomini all'esterno di una discoteca, situata in via Galcianese, al numero 79.

Gli assalitori gli avrebbero procurato un trauma cranico e diverse ferite, alcune molto profonde, alla testa usando spranghe di ferro e barre di alluminio. Subito dopo averlo picchiato con violenza, si sarebbero dati alla fuga e ancora non sarebbero stati identificati e fermati.

Sul luogo dell'aggressione sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118. I medici hanno prestato le prime cure sul posto al 25enne, ma la gravità delle lesioni ha reso necessario il trasporto della vittima in codice rosso al pronto soccorso all'ospedale Santo Stefano, dove il giovane è ancora ricoverato in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica di Prato hanno fatto partire le indagini sull'accaduto: investigatori e inquirenti stanno infatti lavorando per cercare di fare piena luce sulla dinamica e sul movente dell'aggressione e di arrivare all'identificazione dei quattro autori, così da poter determinare anche quali siano le loro responsabilità.

I contorni della vicenda infatti risultano ancora tutt'altro che chiari. Secondo quanto è stato riportato dai quotidiani locali nelle scorse ore, il 25enne aggredito sarebbe stato sottoposto anche ad accertamenti e pare che sia risultato positivo ai test che rilevano l’assunzione di sostanze stupefacenti.