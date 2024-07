video suggerito

Aggredisce per strada l'ex compagna e le getta addosso della benzina: salvata dall'intervento dei passanti Un uomo ha aggredito l'ex compagna colpendola al volto, poi le ha versato addosso del liquido, molto probabilmente benzina, per darle fuoco. L'intervento dei passanti è riuscito a scongiurare il peggio e l'aggressore si è dato alla fuga. L'episodio è avvenuto a Verona, la Polizia sta indagando per rintracciare l'uomo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Ha aggredito una donna in mezzo alla strada colpendola al volto, poi le ha versato addosso del liquido, probabilmente benzina, per darle fuoco. L'intervento di alcuni passanti è riuscito a scongiurare il peggio, l'aggressore si è dato alla fuga.

Sul grave episodio, avvenuto nella mattinata di martedì 30 luglio a Verona, in via Po, una delle strade centrali del quartiere Golosine, ora sta indagando la Squadra mobile della Questura, sotto la direzione del sostituto procuratore Mauro Leo Tenaglia.

A dare il via alle indagini è stata la Procura scaligera, come riporta Tgr Veneto, che si è messa sulle tracce dell'uomo: sarebbe l'ex compagno, di origini cingalesi, della vittima. Sembra che i due avessero terminato di recente la loro relazione.

Secondo quanto è stato ricostruito da chi si sta occupando delle indagini, l'aggressore avrebbe picchiato selvaggiamente la donna, colpendola al volto in mezzo alla strada. Dopo averla stordita, le ha versato addosso del liquido, probabilmente benzina.

Gli inquirenti infatti ipotizzano che l'uomo volesse darle fuoco. Fortunatamente, sono immediatamente intervenuti alcuni passanti che si sono trovati ad assistere increduli alla scena. Hanno scongiurato il peggio e soccorso la donna. L'aggressore, invece, dopo essere stato fermato dai presenti, si è dato alla fuga prima che arrivassero l'ambulanza del 118 e gli uomini della Polizia di Stato.

Gli agenti giunti sul posto hanno raccolto testimonianze e prove, rinvenendo sulla scena anche una bottiglia, quello utilizzata dall'aggressore, che potrebbe essere utile agli inquirenti per risalire con esattezza all'identità dell'uomo. La vittima della terribile violenza è stata immediatamente soccorsa sul posto dal personale sanitario ed è poi stata trasportata in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.