Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concorso in arrivo per 39 esperti in Big Data e Intelligenza Artificiale

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un bando per l'assunzione di 39 laureati area professionale di Funzionario Tecnico Informatico (esperto nel settore dell'intelligenza artificiale). La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 28 febbraio 2025 ed è aperta a laureati, anche con laurea triennale.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 39 Funzionari informatici nel 2025. Sono previste assunzioni di Funzionari tecnici informatici esperti in intelligenza artificiale, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso le strutture centrali di Roma, con inquadramento nell’Area dei Funzionari.

Il bando ha l'obiettivo di selezionare professionisti esperti nella gestione dei big data, nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e nello sviluppo di tecnologie avanzate a servizio dell'utenza. Per la domanda c'è tempo fino al 28 febbraio 2025.

Per partecipare al concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre ai requisiti generali di ammissione (cittadinanza italiana e maggiore età), i candidati devono possedere una laurea di Primo Livello in una delle seguenti aree: Scienze economiche, Scienze matematiche, Statistica, Scienze fisiche, Tecnologie informatiche, Ingegneria, o titoli equiparati come laurea in Economia e Commercio, Fisica, Matematica, Informatica e Ingegneria.

I requisiti per partecipare al concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Possono partecipare al concorso dell'Agenzia delle Dogane coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea, come previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Maggiore età;Godimento dei diritti civili e politici;Idoneità fisica per lo specifico impiego;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego in una pubblica amministrazione;

Non aver riportato condanne definitive per reati che precludano l'assunzione in una Pubblica Amministrazione.

Inoltre, i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di Primo Livello in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati:Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);Scienze economiche (L-33);Scienze matematiche (L-35);Statistica (L-41);Scienze e tecnologie fisiche (L-30);Scienze e tecnologie informatiche (L-31);Ingegneria civile e ambientale (L-7);Ingegneria dell’informazione (L-8);Ingegneria industriale (L-9);

Diploma di laurea in Economia e Commercio, Statistica, Astronomia, Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria (e tutti i diplomi equivalenti per legge);

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti titoli.

Come fare domanda: quali sono i documenti necessari

Le domande per il concorso dell'Agenzia delle Dogane per 39 Funzionari informatici devono essere inviate entro le 17:00 del 28 febbraio 2025, esclusivamente online tramite il Portale inPA, seguendo il link fornito in questa pagina.

Per accedere alla piattaforma, è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Il candidato deve obbligatoriamente fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) durante la compilazione della domanda. Chi non ne fosse in possesso può scoprire come ottenerne uno in soli 30 minuti direttamente da casa.

Le prove del concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La selezione si articola in tre prove:

Prova preselettiva (se il numero di candidati supera dodici volte i posti disponibili), composta da 60 quesiti a risposta multipla: 50 su capacità logico-deduttiva e 10 su lingua inglese. Risultati: +1 punto per risposta esatta, 0 per non risposta, -0,33 per risposta errata.

Prova scritta: un elaborato con due domande a risposta aperta su temi come project management, ICT, big data, intelligenza artificiale, e regolamentazione europea (IA e GDPR), e 8 quesiti a risposta multipla su competenze trasversali.

Prova orale: colloquio su argomenti della prova scritta, l'ordinamento dell'Agenzia, lingua inglese e uso di software informatici.